Estados Unidos aplica una sobretasa arancelaria del 15% a productos ecuatorianos desde este 7 de agosto de 2025. Esta medida, que reemplaza el anterior del 10%, forma parte de una estrategia de ajuste arancelario recíproco.

Este porcentaje se mantendrá hasta que se llegue a un resultado las negociaciones bilaterales entre Ecuador y Estados Unidos.

El Gobierno ecuatoriano informó que está en la cuarta ronda de negociaciones donde se definen las tarifas de aranceles.

Impacto directo en sectores clave de exportación

La nueva carga arancelaria golpea de forma transversal a múltiples sectores. Estados Unidos compra uno de cada dos productos exportados por Ecuador, según la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

Más de 2 000 empresas nacionales tienen relaciones comerciales de exportación con el mercado estadounidense. Cerca de 300 000 empleos formales dependen de estas actividades.

Ecuador envía cada semana un promedio de 97 millones de dólares en productos no petroleros ni mineros hacia EE.UU.

Los principales productos tradicionales como el banano, cacao y camarón, que hasta marzo de 2025 ingresaban libres de aranceles, ahora enfrentan esta sobretasa del 15%, reduciendo su competitividad internacional, señaló Fedexpor.

Productos no tradicionales, los más vulnerables

Según Fedexpor, los productos no tradicionales ecuatorianos también sufren un impacto más severo.

Flores como rosas, brócoli, mango, atún procesado y chifles ya enfrentaban aranceles debido a la falta de un acuerdo comercial con Estados Unidos.

La aplicación de esta nueva sobretasa amplía la brecha de competitividad frente a naciones que sí mantienen tratados comerciales con EE.UU.

Por ejemplo, las rosas y las flores pagaban 6,80% y 6,40% de aranceles y desde este 7 de agosto deben cancelar el 21,8% y 21,4%, respectivamente.

Las empresas exportadoras advirtieron que esto genera desventajas significativas, dificultando el acceso a uno de los mercados más importantes para el país y encareciendo el precio final para los consumidores estadounidenses.

El brócoli y las conservas de atún pagaban el 14,9% y 12,50% y, en la actualidad, 29,9% y 27,7%, en ese orden.

Fedexpor pide una solución comercial

Fedexpor informó que ha participado activamente como soporte técnico y gestor de diálogos bilaterales.” Se han brindado insumos clave y articulado acciones conjuntas con el sector empresarial estadounidense, en busca de una solución que restituya la competitividad del producto ecuatoriano en EE.UU.”

La organización considera que la relación entre ambos países atraviesa uno de sus mejores momentos a nivel político, económico y de cooperación. Esta coyuntura debería aprovecharse para alcanzar un acuerdo que otorgue condiciones equitativas a las exportaciones nacionales, similares o mejores que las de sus competidores directos.

Acuerdo comercial con Estados Unidos

Según Fedexpor, lograr un acuerdo comercial con EE.UU. no solo aliviaría los impactos inmediatos de los aranceles, sino que también fortalecería su posición en el comercio internacional.

La existencia de estos aranceles marca una desventaja estructural, especialmente en un contexto global donde la competitividad exportadora se basa en accesos preferenciales y reducción de costos logísticos.

