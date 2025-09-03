El Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica (SECA) entre Ecuador y Corea del Sur, firmado el 2 de septiembre de 2025, abre una nueva etapa para la entrada de productos de belleza coreanos al mercado ecuatoriano. La lista arancelaria del tratado incluye perfumes, maquillaje, champús, dentífricos, desodorantes y jabones, entre otros artículos de uso personal.

Productos de belleza de Corea del Sur en Ecuador

La reducción progresiva de aranceles permitirá que los consumidores ecuatorianos accedan a cosméticos coreanos a precios más competitivos, al tiempo que las empresas de ese país asiático encontrarán un mercado en expansión.

Perfumes y maquillaje con rebajas arancelarias

El acuerdo incorpora en su catálogo a los perfumes y aguas de tocador, con una tasa base del 20%. También se incluyen maquillajes de labios y ojos, esmaltes, polvos compactos y preparaciones de belleza como las de ácido hialurónico en gel inyectable. Este último producto se beneficiará de la categoría A, lo que significa una desgravación inmediata desde la entrada en vigor del tratado.

Cuidado del cabello y la piel

El sector capilar forma parte de los compromisos de apertura. Los champús, lacas para el cabello, productos para ondulación y desrizado, así como tratamientos especializados, ingresarán con un arancel inicial del 20%. Con el tiempo, se prevé una rebaja progresiva de aranceles después de 10 años, lo que ampliará la oferta para consumidores ecuatorianos.

De igual forma, en higiene corporal y cuidado de la piel, destacan jabones de tocador, jabones líquidos y cremas para la piel, todos con una tasa inicial del 20%. La eliminación gradual de impuestos impulsará la llegada de productos de alta gama coreanos que gozan de prestigio internacional.

Higiene bucal y desodorantes

Otro segmento incorporado al acuerdo es el de higiene oral. Dentífricos, hilo dental y enjuagues bucales ingresarán con aranceles de entre 20% y 25%. Asimismo, desodorantes, antitranspirantes y sales perfumadas para baño también estarán disponibles bajo condiciones de reducción arancelaria.

Un mercado en expansión

Corea del Sur se ha posicionado como un referente mundial en innovación cosmética, con fuerte presencia en productos de cuidado facial y rutinas de belleza. Con el SECA, Ecuador se convierte en un nuevo destino para esa industria, que busca diversificar mercados y consolidar su imagen en América Latina.

Para Ecuador, la llegada de estos productos significa ampliar la oferta a consumidores jóvenes interesados en tendencias globales de belleza. A mediano plazo, la reducción arancelaria podría dinamizar la competencia en el sector y mejorar los precios al consumidor final.

Asimismo, el acuerdo permitirá que el 98,8% de la oferta exportable ecuatoriana ingrese con arancel 0 al mercado surcoreano, valorado en más de 51 millones de consumidores. El pacto, que abarca 23 disciplinas, impulsará un crecimiento estimado del 27% en las exportaciones no petroleras y abrirá oportunidades especialmente para mipymes, artesanos y la economía popular, al tiempo que protege sectores sensibles con plazos de desgravación, señaló el Ministerio de Producción.

Además, la complementariedad entre ambas economías y la cooperación en áreas como servicios, inversión, agricultura, cultura y turismo fortalecen la alianza, mientras empresas coreanas se perfilan como socios estratégicos para posicionar productos ecuatorianos en Asia.

El acuerdo con Corea del Sur deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional. Las autoridades prevén que entre en vigencia a finales de 2025 o inicios de 2026.

Información externa: Ministerio de Producción

