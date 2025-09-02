Ecuador y la República de Corea Sur suscribieron hoy el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica (SECA por sus siglas en inglés), un hecho crucial en la relación comercial entre ambas naciones.

Más noticias

Ecuador y Corea del Sur firmaron el acuerdo SECA

Como estaba previsto, el acuerdo se firmó este martes 2 de septiembre y abre las puertas de la duodécima potencia económica a la oferta exportable ecuatoriana.

Este acuerdo se firmó por el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador, Luis Alberto Jaramillo, y el ministro de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur, Yeo Han-Koo, en una ceremonia oficial realizada en Seúl. Además, a la firma acudieron empresas coreanas que están interesadas en productos ecuatorianos.

Con la firma de este acuerdo, el 98% de la oferta exportable ecuatoriana ingresará al mercado coreano con beneficios arancelarios. Camarón, cacao, banano, pesca, lácteos y confites tendrán desgravación inmediata o en plazos cortos. Además, frutas como pitahaya, mango, piña y arándanos se incorporarán con acceso preferencial.

Esto permitirá llegar con mayor competitividad a un mercado de más de 51 millones de consumidores.

Según el Ministerio, se espera que este acuerdo impulse un crecimiento del 27% en las exportaciones no petroleras hacia Corea del Sur, ampliando las oportunidades especialmente para las mipymes, artesanos, economía popular y solidaria, un segmento que tiene gran participación en este mercado.

Además, el SECA contempla plazos largos de desgravación y exclusiones para sectores sensibles como metalmecánica, textiles y línea blanca, lo que permitirá a la industria nacional adaptarse progresivamente a la nueva dinámica comercial, indica la Cartera de Estado.

Ecuador y Corea del Sur presentan economías complementarias: mientras el país asiático depende de la importación de productos agrícolas y pesqueros, Ecuador destaca por su biodiversidad y capacidad productiva.

Al mismo tiempo, la experiencia tecnológica e industrial de Corea representa una oportunidad para modernizar los sectores productivos ecuatorianos y elevar su competitividad en el escenario global, asegura el Gobierno.

¡Cumplimos un nuevo hito histórico!

🇰🇷🇪🇨



Hoy suscribimos el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica -SECA, un instrumento que marca un antes y un después en la relación comercial entre ambos países, al abrir las puertas a un mercado de más de 51 millón de consumidores. 🌏 pic.twitter.com/GyURMhRqBn — Ministerio de Producción (@Produccion_Ecu) September 2, 2025

📣 ¡Hito histórico! Se firmó el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica entre Ecuador y Corea del Sur🇪🇨🤝🇰🇷.



El 98,8% de nuestra oferta

exportable ingresará con arancel 0 , incluyendo café, cacao, banano, pesca y lácteos.



Un acceso preferente a la 12ª

economía del mundo🌏. pic.twitter.com/PpDTeGrIQs — Ministerio de Producción (@Produccion_Ecu) September 2, 2025

Te recomendamos