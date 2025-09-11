Entre enero y julio de 2025, las exportaciones no petroleras y no mineras del Ecuador alcanzaron los 14 583 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 22 % frente al mismo periodo de 2024. En volumen, el país exportó 7 408 mil toneladas, con un aumento del 10 %, según datos del Banco Central del Ecuador.

Más noticias

Sector agrícola y agroindustrial lidera

El sector agrícola-agroindustrial registró el mayor dinamismo. Sus exportaciones sumaron 6 959 millones de dólares, con un incremento del 30 %, en comparación con los primeros siete meses del 2024, destacó la Federación Ecuatoriana de Exportaciones (Fedexpor), en un mensaje publicado el 10 de septiembre del 2025.

Productos estrella de Ecuador

El cacao y sus elaborados encabezaron el crecimiento, con 2 636 millones de dólares y un alza del 74%. Le siguieron el banano y plátano con 2 549 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual de 15%) y las flores naturales con 627 millones de dólares, un incremento del 4%.

📊 EXPORDATA | ¡No te pierdas el análisis más completo sobre comercio exterior en nuestro reporte con datos actualizados a julio de 2025, junto con el editorial de nuestro Presidente Ejecutivo! 🗓



Disponible el próximo 15 de septiembre. Descubre #Expordata.



•

•

•… pic.twitter.com/8RHL56g5aL — FEDEXPOR (@Fedexpor) September 11, 2025

Aporte del sector acuícola y pesquero

El sector acuícola-pesquero aportó 6 295 millones de dólares, un 16% más que en el mismo período del 2024. El camarón se consolidó como el producto estrella con 4 903 millones, un crecimiento interanual de 19 %.

Los enlatados de pescado alcanzaron 1 076 millones, 16 % más que lo vendido entre enero y julio del 2024, mientras que el atún y pescado fresco sumaron 207 millones dólares, aunque con una caída del 4%.

Manufacturas mantienen dinamismo

El sector manufacturero también mostró un desempeño positivo. Exportó 1 328 millones de dólares, con un crecimiento del 9%.

Dentro de este rubro, la madera y sus manufacturas aportaron 369 millones de dólares, crecimiento interanual del 18%. Los químicos y fármacos 124 millones dólares, mientras que los productos cerámicos registraron una caída del 14%, con apenas 14 millones de dólares.

Información externa: BCE

Te recomendamos