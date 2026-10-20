Exportadores de Ecuador negocian 20 millones de dólares con Carrefour, Intermarché y otros compradores

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Empresas exportadoras medianas y pequeñas de Ecuador se reunieron con más de una veintena de compradores de Estados Unidos, Europa y de América Latina para aumentar sus exportaciones de productos no tradicionales.

Las 100 empresas ecuatorianas esperan que se concreten ventas por 20 millones de dólares tras la III Rueda de Negocios B2B Xconnect 2026. La Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) organizó el encuentro comercial el 29 y 30 de septiembre en Guayaquil y Quito.

Una rueda de negocios reunió a exportadores de alimentos con compradores de 11 países

En dos jornadas en ambas ciudades, exportadores y compradores sostuvieron más de 600 reuniones comerciales. Los encuentros giraron alrededor de productos no tradicionales del sector de alimentos.

Los compradores llegaron desde Canadá, Estados Unidos, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Perú, Uruguay, Argentina, España, Francia e Italia. En la delegación estuvieron representantes de Family Foods Distributors Inc. (Estados Unidos), Carrefour Argentina, Corporación Vega (Perú), Shafer Haggart Ltd. (Canadá) e ITM Alimentaire International – Intermarché (Francia), entre otras compañías.

Del lado ecuatoriano participaron firmas como Industrias Ales, La Fabril, Tony Corp, Marbelize, Snob, Kiwa y Banchis Food. En sus mesas ofrecieron pulpas de fruta, cereales, snacks de plátano, productos elaborados de cacao, mermeladas, café y derivados. Las empresas provienen de la Costa, la Sierra y la Amazonía.

Gabriela Urresta, vicepresidenta de Desarrollo Organizacional de Fedexpor, cuenta que Fedexpor evaluó a cada exportadora antes del evento. Las participantes debían contar con las calificaciones y certificaciones que exige un comprador internacional. “Cuando las empresas ya tienen todo esto, es mucho más práctica” la negociación.

Más exportaciones de Ecuador con misiones inversas para atraer a los compradores

Fedexpor llama misiones inversas a las ruedas de negocios que se realizan cada año para acercar a las empresas nacionales a los mercados. Estas misiones consisten en que el comprador llegue al país para negociar con los exportadores ecuatorianos. Urresta explica que para una empresa pequeña, salir a una feria o a una misión comercial en el exterior resulta mucho más caro.

Por eso, Fedexpor trae a los compradores desde hace tres años. Según Urresta, la oferta exportadora de Ecuador en esta última rueda de negocios incluyó al chocolate negro, pulpas de fruta y superfoods con ingredientes vinculados a la salud y la deportología. También habla de productos con innovación y con las certificaciones que piden los mercados más exigentes.

El propósito de Fedexpor, según Urresta, es aumentar las exportaciones y diversificarlas. “Estos encuentros son el punto de partida para generar nuevos negocios que se traducirán en más competitividad y empleos para Ecuador”.

Una empresa de alimentos apuesta con sus conservas para mejorar sus exportaciones

Sipia, la empresa que produce Alimentos Snob, exporta desde 2004. Hoy envía piña en conserva a Canadá y chochos en salmuera a Estados Unidos, donde apunta al segmento de los superfoods.

Odalys Licto, coordinadora de comercio exterior de la firma, llegó a la rueda con un catálogo más amplio. Llevó mermeladas de frutas tropicales y exóticas, jarabes de frutas y conservas de vegetales. La idea, dice, es que la oferta exportable de Ecuador sea más amplia.

La compañía compra la fruta a 50 proveedores o agricultores. Esa relación directa le dio la certificación direct trade. “Invertimos mucho en las cosechas con nuestros productores”, cuenta Licto.

Europa, Estados Unidos y Canadá siguen en sus planes. Pero en esta rueda Licto miró hacia el sur. Ve una oportunidad en Uruguay y tuvo una reunión con Carrefour Argentina, una cadena de supermercados interesada en conservas.

En total se reunió con seis compradores. “Les encantaron las muestras, probaron un poquito el producto y les pareció espectacular”, relata. La empresa espera definir alguna exportación en un futuro cercano.

Un comprador de Los Ángeles busca productos ecuatorianos para competir en EE.UU.

Roni Gloger vive desde hace 16 años en Los Ángeles, California. Desarrolla marcas para el retail de Estados Unidos y empezó con superalimentos. Hoy, con OMG Superfood y otras marcas, vende mezclas de superalimentos, mieles y mermeladas.

En la rueda de negocios en Quito mantuvo más de 30 reuniones con empresas locales. Habló con proveedores de palmito, varios de chocolate, algunos de café y otros de mermelada. Él buscaba productos diferenciados para competir en el mercado de Estados Unidos. De todas las citas, una con productores de mermelada le pareció “súper interesante”.

Gloger conoce la competencia en su mercado. Menciona los chifles de plátano, un producto que Ecuador vende con fuerza, pero advierte que en Estados Unidos hay tantas marcas que resulta difícil competir. Por eso busca otra cosa. “Mi objetivo es encontrar empresas que tengan fortalezas específicas que permitan a uno competir allá en Estados Unidos”.

Tras el evento, los acuerdos iniciados entraron a una fase de seguimiento. Fedexpor espera que los 20 millones de dólares en intenciones de negocio se conviertan en exportaciones concretas y en más mercados para el sector.

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