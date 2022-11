Escasez de SOAT dificulta tránsito en frontera con Colombia

Imagen referencial. Problemas de movilidad, estafas y desinformación son algunas de las consecuencias de la escasez de SOAT en la frontera con Colombia. Foto: Freepik

Diana Serrano (I)

Colombia enfrenta un problema ante la escasez del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Los conductores tienen incertidumbre por los alcances de esta situación.

También esto representa una complicación para los vehículos ecuatorianos que ingresan a Colombia por el Puente Internacional Rumichaca. Este conecta la provincia de Carchi con el departamento de Nariño en Colombia y es el flujo del comercio entre ambos países.

Todo vehículo que circule por el país vecino debe contar con SOAT vigente. De esa forma, los ciudadanos que van en carro particular lo adquieren en zonas de frontera, para ingresar a Colombia y circular con tranquilidad. Si no cuentan con el documento y hay una intervención policial, deben pagar una multa que es de alrededor de USD 200. Pero ahora el panorama es diferente.

Hay desinformación sobre las sanciones ante la falta de SOAT

La escasez del SOAT en Colombia ha generado una serie de problemas para los conductores a escala nacional y en laz zonas de frontera. El principal es el tema de movilidad. Medios locales colombianos reportaron que cientos de turistas ecuatorianos no pudieron circular desde Ipiales hasta Pasto, por estas dificultades.

Esto se dio sobre todo en el feriado de noviembre, donde los ecuatorianos aprovecharon para viajar. Sin embargo, el problema se reporta desde hace un mes aseguró Pamela Guerrero, máster en Turismo y residente de Tulcán.

En este escenario también se ha evidenciado el surgimiento de ofertas de SOAT falso. En redes sociales, ciudadanos se quejaron por el problema de la falta de este seguro y de haber sido víctimas de la venta de documentos falsos, sobre todo a través de redes sociales.

A esto se suma la desinformación que existe sobre la tregua de las autoridades. A inicios de noviembre, el Ministerio de Transporte de Colombia pidió a las autoridades locales del país (alcaldes y gobernadores) flexibilizar las sanciones a conductores que estén circulando sin el SOAT.

Además, la cartera de Estado está intermediando para que las autoridades de tránsito no inmovilicen ni carros ni motos si no tienen el seguro. No obstante, personas que han viajado a Ipiales señalaron que los policías están advirtiendo sobre las consecuencias de andar sin el seguro, incluso se han denunciado hechos de extorsión y coima por este problema.

Guerrero aseguró que se han registrado casos de vehículos de ecuatorianos que han sido retenidos por no tener el documento. "Es indispensable tenerlo para evitar estos problemas y, sobre todo, para contar con un respaldo en caso de un siniestro de tránsito".

Sin embargo, en esta situación lo más recomendable es que los ecuatorianos dejen sus vehículos en la zona de Tulcán y crucen la frontera por medio de transporte público o taxi, dijo Guerrero.

La frontera con Colombia es atractiva para los ecuatorianos por el comercio. Esto se ha potenciado con la devaluación del peso colombiano frente al dólar.

¿Cómo se originó el problema?

Una reforma legal del 2021 cambió las condiciones de venta del SOAT en Colombia, con lo que se eliminó la intermediación en la emisión de la póliza. Anteriormente, se la podía adquirir en supermercados, estaciones de servicios y otros afines.

Ahora, solo se lo puede adquirir a través de los canales de las aseguradoras. Actualmente, estas empresas atraviesan algunos problemas por lo cual tienen dificultades para atender la actual demanda.

