Las empresas están obligadas a pagar el internet, telefonía y otros insumos que los empleados necesitan para hacer el teletrabajo.

Esas obligaciones están establecidas en el Acuerdo Ministerial 237, vigente desde diciembre de 2022. En su artículo 7 dice: "Le corresponde al empleador proveer los equipos e insumos necesarios para la realización del teletrabajo, de acuerdo con el Código del Trabajo".

Los valores que se cancelen al trabajador por los servicios asociados al teletrabajo, como telefonía o internet, serán considerados como parte de sus herramientas. Por lo mismo, no serán parte del salario.

La responsabilidad del empleado

El trabajador será responsable del cuidado y custodia de las herramientas y equipos entregados, “así como de la confidencialidad de la información otorgada para la ejecución del trabajo”.

No todos los empleadores pagan. Lorena V., de 42 años, quien teletrabaja desde 2020, contó que su empleador no reconoció ningún rubro por internet o teléfono para trabajar. “Aquí no pagan eso, solo descuentan".

Los teletrabajadores podrán denunciar ante el Ministerio del Trabajo, señaló Vanessa Velásquez, abogada experta en temas laborales.

El reclamo pueden hacerlo todos quienes que no reciban un rubro por los gastos de internet, telefonía y otras herramientas. Además, pueden solicitar una inspección.

Salud y seguridad en el teletrabajo

Adicionalmente, al empleador le corresponde adoptar medidas para garantizar la seguridad y salud dentro del espacio de teletrabajo.

Para esto, el empleador definirá técnicamente los insumos, conductas y condiciones para minimizar los riesgos laborales, agrega el Acuerdo Ministerial.

Si el lugar en el que se ejecuta el teletrabajo depende únicamente del trabajador, el empleador adoptará las medidas de seguridad y salud.

En todos los casos, el trabajador podrá pedir asistencia al órgano técnico encargado de salud y seguridad de la empresa o el que ponga el empleador.

Con corte a febrero de 2023, el Ecuador tiene 90 340 teletrabajadores con contratos vigentes, registrados en el Sistema Único del Ministerio de Trabajo.

Las mujeres son quienes más teletrabajan en el país, con una participación del 53% frente al 47% de los hombres. Pichincha es la provincia con más teletrabajadores registrados.

