Fecha de publicación: 29 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de noviembre de 2026

Una nueva normativa para el tratamiento de datos crediticios establece que las empresas y entidades que realizan gestiones de cobranza ya no podrán contactar a familiares ni a terceros ajenos a una obligación crediticia para exigir su pago. La disposición de la Superintendencia de Protección de Datos Personales (SPDP) forma parte de las reglas emitidas para proteger los datos personales relacionados con operaciones de crédito.

Más noticias

La regulación fue firmada por el superintendente Fabrizio Peralta el pasado 25 de noviembre de 2026. En el documento también se definen nuevos derechos para los titulares de información crediticia, obligaciones para acreedores y burós de crédito, y restricciones sobre el uso de datos personales en procesos de cobranza, evaluación de riesgo y tratamiento de información financiera.

Cobro de deudas a familiares queda prohibida

Uno de los puntos más relevantes de la normativa es la prohibición expresa de utilizar datos personales de personas ajenas a la relación crediticia para actividades de cobranza.

El artículo 13 señala que todas las notificaciones relacionadas con vencimientos o mora deberán realizarse únicamente a través de los medios de contacto proporcionados por el propio titular de la obligación. Además, establece que cualquier gestión de cobro dirigida a personas ajenas a la relación crediticia constituye un tratamiento ilícito de datos personales.

La disposición aplica tanto para actuaciones realizadas directamente por los responsables del tratamiento de datos como para aquellas ejecutadas mediante terceros encargados de efectuar cobranzas.

La norma también indica que se prohíbe el tratamiento de datos personales de sujetos ajenos a una relación crediticia o comercial cuando no exista una base de legitimación válida. Entre las finalidades permitidas para el tratamiento de datos de deudores, codeudores, obligados solidarios y garantes se incluyen la evaluación de solvencia, análisis de riesgos, prevención de fraudes, continuidad operativa y gestión de cobranza.

Nuevos derechos para titulares de información crediticia

La regulación reconoce el derecho de los titulares a acceder a su información crediticia cuantas veces lo requieran y sin costo.

Los responsables del tratamiento de datos deberán proporcionar esa información de forma física o digital, según la solicitud de la persona, y utilizar un lenguaje claro, accesible y sencillo que facilite su comprensión.

Asimismo, los titulares podrán solicitar la rectificación, actualización o eliminación de datos crediticios cuando estos sean ilícitos, inexactos, erróneos, incompletos o se encuentren caducos.

La norma dispone que los responsables del tratamiento implementen mecanismos accesibles y oportunos para garantizar el ejercicio efectivo de estos derechos.

📌 https://t.co/nr1zOVR9U6 Los nuevos ajustes regirán desde diciembre https://t.co/5eGjlGJtjh — El Comercio (@elcomerciocom) November 28, 2026

¿Qué ocurre cuando la persona reclama información crediticia?

El texto también establece un procedimiento para quienes cuestionen la exactitud de sus datos crediticios.

Cuando una persona presente una solicitud de actualización, rectificación o eliminación ante un acreedor, este deberá comunicar la existencia del reclamo a los burós de crédito en un plazo máximo de tres días.

Posteriormente, los prestadores de servicios de referencia crediticia deberán incorporar una leyenda visible en el reporte correspondiente con el mensaje: “Información en revisión por pedido del titular”.

Si el reclamo es aceptado, la información deberá actualizarse, rectificarse o eliminarse, según corresponda. Si es rechazado, se retirará la leyenda y se mantendrá la información original.

La normativa aclara que presentar un reclamo sobre datos crediticios no modifica, suspende ni extingue las obligaciones que dieron origen a esos registros.

Límites para el uso de los datos crediticios

Las disposiciones también establecen restricciones para el tratamiento de datos obtenidos de fuentes de acceso público.

Entre otras prohibiciones, esos datos no podrán utilizarse para actividades de prospección comercial, segmentación de mercados, marketing o mercadotecnia directa. Tampoco podrán emplearse para decisiones automatizadas en procesos de contratación laboral.

Además, la normativa señala que, una vez transcurridos cinco años desde que una obligación económica, financiera, bancaria o comercial se volvió exigible, queda prohibida la comunicación de los datos crediticios relacionados con esa obligación.

Para ejecutar esta disposición, las entidades que actualmente tratan datos personales crediticios deberán adecuar sus procesos, sistemas y controles a las disposiciones de esta regulación dentro de un plazo improrrogable de dieciocho meses contados desde su publicación en el Registro Oficial.

Durante ese período, la norma precisa que no podrá interpretarse la transición como una autorización para realizar tratamientos de datos personales contrarios al marco legal vigente, incluidos aquellos que involucren datos de familiares o terceros vinculados con una obligación crediticia.

Más información de los créditos en Ecuador

Te recomendamos