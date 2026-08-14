Ecuador sostiene su comercio con exportaciones récord e importaciones al alza en el primer semestre de 2026

Ecuador cerró el primer semestre de 2026 con un superávit de 2 339 millones de dólares en su balanza comercial de bienes, pese a que el saldo favorable se redujo 44% frente al mismo período de 2025.

Entre enero y junio, las exportaciones alcanzaron un récord de 19 571 millones de dólares, mientras las importaciones llegaron a 17 232 millones, según cifras divulgadas por el Banco Central del Ecuador (BCE).

El resultado muestra dos velocidades en el comercio exterior de Ecuador: las exportaciones crecieron 4% interanual, mientras las importaciones aumentaron 18%.

En las ventas externas, el camarón volvió a ocupar un lugar central entre los principales productos no petroleros, con 4 698 millones de dólares exportados durante los seis primeros meses del 2026.

Exportaciones e importaciones marcan el comercio de Ecuador

El desempeño de las exportaciones estuvo dividido entre los sectores petrolero y no petrolero. Las ventas petroleras alcanzaron 4 920 millones de dólares, un incremento de 14% frente al mismo período de 2025.

El Banco Central explicó que este crecimiento estuvo impulsado por un aumento de 24% en el precio promedio del crudo, que permitió compensar parcialmente una reducción de 8% en el volumen exportado.

Las exportaciones no petroleras, en cambio, alcanzaron un máximo histórico de 14 651 millones de dólares, apenas 1% por encima del registro del mismo período del 2025.

Ese resultado estuvo condicionado principalmente por el cacao y sus elaborados. Las exportaciones de este grupo disminuyeron 57%. De acuerdo con el BCE, sin considerar ese producto, las ventas externas no petroleras habrían registrado un crecimiento de 12%.

La caída del cacao ya había marcado el desempeño exportador durante los primeros meses del año. En una publicación de EL COMERCIO del 11 de junio de 2026, se detalló que las exportaciones no petroleras y no mineras habían disminuido 4% entre enero y abril, aunque el sector acuícola registraba un crecimiento de 10%.

Camarón, minería y banano sostienen las ventas no petroleras

Entre los principales productos no petroleros, el camarón encabezó las ventas externas con 4 698 millones de dólares entre enero y junio de 2026.

El analista económico, Alberto Acosta Burneo, explica que el camarón tiene un peso estratégico para la economía ecuatoriana, no solo por su aporte a las exportaciones, sino por los encadenamientos productivos que genera.

Según Acosta Burneo, alrededor de esta actividad se movilizan industrias vinculadas con la producción de alimentos balanceados, así como servicios de logística y transporte, lo que amplía su impacto sobre el conjunto de la economía.

En ese contexto, señala que la importancia económica del camarón también explica los esfuerzos para mejorar sus condiciones de acceso a mercados como Estados Unidos, frente a medidas arancelarias que pueden afectar su competitividad.

Los productos mineros alcanzaron 2 634 millones de dólares, mientras las exportaciones de banano y plátano sumaron 2 361 millones.

China fue el principal mercado para el camarón y los productos mineros ecuatorianos. Rusia, en cambio, se ubicó como el principal destino de las exportaciones de banano y plátano.

Para Juan David Espinoza, docente de la Business School de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), el desempeño del camarón y de los productos mineros muestra una mayor capacidad de estos sectores para sostener el ingreso de divisas y ganar espacio dentro de la oferta exportable del país.

El camarón, con ventas por 4 698 millones de dólares en el primer semestre de 2026, mantiene un peso determinante por su inserción en mercados internacionales, especialmente China, mientras que los productos mineros, con 2 634 millones, reflejan el avance de una actividad que adquiere mayor relevancia en la balanza comercial.

El comportamiento del camarón mantiene una tendencia observada desde comienzos de 2026. El producto se ha consolidado como uno de los principales generadores de divisas dentro de las exportaciones ecuatorianas, mientras el cacao ha perdido peso por la fuerte reducción registrada en el valor de sus ventas.

Importaciones crecieron 18% en el primer semestre

Mientras las exportaciones avanzaron 4%, las importaciones registraron un incremento interanual de 18% y llegaron a 17 232 millones de dólares durante el primer semestre.

Las compras externas de materias primas alcanzaron 5 376 millones de dólares, mientras los combustibles y lubricantes representaron 4 511 millones.

China también mantuvo un papel relevante como proveedor de bienes para Ecuador, además de figurar entre los principales mercados de destino de productos ecuatorianos.

El mayor ritmo de crecimiento de las importaciones frente a las exportaciones ayuda a explicar la reducción del superávit comercial respecto de 2025. Aunque Ecuador conservó un saldo positivo, la diferencia entre lo vendido y lo comprado al exterior fue 44% menor en términos interanuales.

Junio de 2026 dejó un superávit de 194 millones de dólares

Solo en junio de 2026, Ecuador registró un superávit comercial de 194 millones de dólares. Las exportaciones alcanzaron 3 284 millones, frente a importaciones por 3 089 millones.

En comparación con mayo, las exportaciones petroleras disminuyeron 19% y las no petroleras retrocedieron 8%. Las importaciones, por su parte, crecieron 1%, impulsadas por las compras de productos no petroleros, que aumentaron 6%.

El dato de junio permitió que Ecuador terminara los seis primeros meses del año con una balanza comercial positiva, después de que abril registrara un déficit de 70 millones de dólares y mayo recuperara un superávit de 645 millones.

El BCE elabora las estadísticas de comercio exterior mediante información proveniente de registros administrativos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), entre otras fuentes. Las cifras de comercio internacional de bienes se publican con un rezago de 45 días.

Preguntas frecuentes sobre la balanza comercial de Ecuador en 2026:

❓ ¿Cuál fue el superávit comercial de Ecuador en el primer semestre de 2026? Ecuador registró un superávit comercial de 2 339 millones de dólares.

Entre enero y junio de 2026, las exportaciones sumaron 19 571 millones de dólares y las importaciones alcanzaron 17 232 millones. Pese al saldo positivo, el superávit fue 44% menor que en el mismo período de 2025. ❓ ¿Cuánto crecieron las exportaciones e importaciones de Ecuador? Las exportaciones crecieron 4% y las importaciones, 18%.

La diferencia entre ambos ritmos de crecimiento explica en parte la reducción del superávit comercial. Ecuador continuó vendiendo al exterior más de lo que importó, pero las compras internacionales avanzaron mucho más rápido. ❓ ¿Cuál fue el principal producto no petrolero de exportación? El camarón, con exportaciones por 4 698 millones de dólares.

El camarón mantuvo un papel determinante en la generación de divisas durante el primer semestre. China fue su principal mercado. Además, la actividad genera encadenamientos con industrias de alimentos balanceados, logística y transporte. ❓ ¿Qué otros productos sostuvieron las exportaciones no petroleras? Los productos mineros y el banano y plátano.

Las exportaciones mineras alcanzaron 2 634 millones de dólares, mientras las de banano y plátano sumaron 2 361 millones. En contraste, el cacao y sus elaborados registraron una caída del 57%, que limitó el crecimiento de las ventas no petroleras. ❓ ¿Por qué disminuyó el superávit comercial si las exportaciones alcanzaron un récord? Porque las importaciones crecieron mucho más rápido.

Las exportaciones aumentaron 4% interanual, pero las importaciones lo hicieron en 18%, hasta alcanzar 17 232 millones de dólares. Así, aunque Ecuador conservó una balanza comercial positiva, la brecha entre lo que vendió y compró al exterior se redujo significativamente frente a 2025.

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