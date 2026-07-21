Servicios y manufactura impulsaron la economía ecuatoriana en mayo de 2026 mientras el petróleo retrocedió

Los servicios y la manufactura sostuvieron el crecimiento de la economía ecuatoriana durante mayo de 2026. El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAEc), elaborado por el Banco Central del Ecuador (BCE), registró un crecimiento de 1,6% frente al mismo mes de 2025. Este avance fue impulsado por ambos sectores, que compensaron las contracciones en agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, minas y petróleo.

El IMAEc permite monitorear mensualmente la evolución de la actividad económica antes de la publicación de las cifras trimestrales del Producto Interno Bruto (PIB). El Banco Central aclara que no se trata de un “PIB mensual”, sino de un indicador de seguimiento construido con información de distintos sectores productivos para ofrecer una señal temprana sobre el comportamiento de la economía.

Servicios y manufactura explican el crecimiento de la economía

El sector de servicios fue el principal responsable del resultado de mayo. Registró un crecimiento interanual de 2,4% y aportó 1,1 puntos porcentuales al IMAEc. Este desempeño respondió al incremento en la generación de energía eléctrica, la expansión del crédito otorgado por el sistema financiero y un mayor dinamismo en actividades como transporte, servicios profesionales, alojamiento y alimentación.

La manufactura fue el segundo sector con mayor incidencia en el indicador. Creció 5,4% respecto a mayo de 2025 y aportó 0,7 puntos porcentuales al resultado. Según el Banco Central, este comportamiento estuvo asociado al aumento de las exportaciones de camarón elaborado, una mayor producción de cemento y el incremento en la elaboración de derivados de petróleo.

David Espinoza, docente de Business School de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), señala que las cifras reflejan que el crecimiento continúa sustentándose principalmente en actividades no petroleras. “Los servicios crecieron 2,4% y aportaron 1,1 puntos porcentuales, mientras que la manufactura aumentó 5,4% y contribuyó con 0,7 puntos. Estas actividades compensaron el retroceso de la agricultura y del sector petrolero”, explicó.

Fernando Larrea Estrada, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, coincide en que el desempeño económico también estuvo favorecido por la normalización del suministro eléctrico. “La medición es interanual, de mayo de 2025 a mayo de 2026. Todo dependía de que no existieran racionamientos de energía eléctrica para que el aparato productivo no interrumpiera sus procesos”, señaló.

Petróleo y agricultura continúan frenando la recuperación

El crecimiento de mayo no fue homogéneo entre todos los sectores. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca registraron una contracción interanual de 3,8%, mientras que minas y petróleo retrocedieron 1,4%.

El componente no petrolero del IMAEc creció 1,8%, mientras que el componente petrolero cayó 2,1%, manteniendo la tendencia contractiva observada en los últimos meses.

Espinoza considera que el retroceso del sector petrolero responde a varios factores. “La menor producción de crudo, la declinación natural de los campos maduros, las dificultades operativas y las menores exportaciones de cobre explican buena parte del retroceso del componente petrolero”, aseguró.

El crecimiento aún no refleja una recuperación estructural

A pesar del crecimiento registrado en mayo, los economistas consultados coinciden en que es prematuro considerar que Ecuador atraviesa una recuperación plenamente estructural. Espinoza considera que el resultado refleja una recuperación parcial. “Parte del dinamismo estuvo relacionado con factores coyunturales como los feriados y el turismo”, afirmó.

Larrea comparte esta opinión y añade que aún existen factores que condicionan el desempeño económico. “No podríamos sostener que el crecimiento sea completamente estructural porque todavía dependemos del abastecimiento eléctrico”, concluyó.