La Superintendencia de Competencia Económica (SCE) de Ecuador y la Korea Fair Trade Commission (KFTC) firmaron el 8 de septiembre de 2025 un convenio de cooperación internacional en Seúl.

El acuerdo establece un marco de colaboración técnica e intercambio de experiencias en materia de libre competencia, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales de ambas autoridades de mercado, señaló la institución.

Beneficios directos del convenio de Ecuador y Corea del Sur

La alianza busca generar impactos positivos para consumidores, usuarios y operadores económicos tanto en Ecuador como en Corea del Sur. El intercambio de buenas prácticas permitirá consolidar políticas más efectivas contra prácticas anticompetitivas y garantizar la transparencia en los mercados, agregó la SCE en un comunicado.

Ecuador y defensa de la competencia económica

La firma del convenio se realizó durante el Décimo Tercer Foro Internacional de Competencia, donde la SCE fue la única autoridad latinoamericana invitada. Esta participación consolidó la proyección internacional de Ecuador y reafirmó su papel como referente regional en la defensa de la competencia económica.

El superintendente Hans Ehmig Dillon destacó que el convenio refleja el compromiso del país con la promoción de mercados justos y competitivos en beneficio de los ecuatorianos. “Trabajamos para que Ecuador se consolide como un referente internacional en la promoción de mercados abiertos y equitativos”, afirmó.

Proyección estratégica

Con esta alianza, Ecuador refuerza su presencia en foros internacionales y se posiciona junto a las principales agencias de competencia del mundo. Además, ratifica su compromiso de garantizar condiciones de mercado más equitativas, innovadoras y transparentes.

Información externa: Corea del Sur

