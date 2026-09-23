Ecuador analiza enviar petróleo a Perú para refinarlo

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

Sebastián Maag, gerente de Petroecuador, dijo este 23 de septiembre de 2026 que la empresa estatal busca un socio comercial para mejorar y optimizar la producción de derivados. Según el funcionario, la propuesta apunta a una cooperación que fortalezca las operaciones relacionadas con el procesamiento de crudo.

Durante una entrevista radial, el directivo explicó que el país examina alianzas internacionales de intercambio debido a la capacidad de las plantas locales y planteó la posibilidad de concretar acuerdos con refinerías de la región.

Petroecuador analiza acuerdos con refinerías

De acuerdo con Maag, Ecuador busca socios internacionales que cuenten con refinerías adaptadas al crudo ecuatoriano, con el fin de establecer una especie de alianza de intercambio con refinadores regionales y globales para mejorar la situación del abastecimiento de combustibles.

Perú aparece como una alternativa

La estrategia consiste en evaluar opciones fuera de Ecuador para que, con los recursos obtenidos por la venta del crudo y mediante acuerdos de intercambio, se pueda abastecer internamente con gas, gasolinas, diésel y otros.

“No necesariamente tenemos que refinarlo todo acá, sino buscar alianzas correctas para que, con lo que vendemos y redituamos del crudo, abastecer a la ciudadanía de combustibles”, indicó.

Como parte de las opciones analizadas, el gerente de la estatal mencionó a Perú como un posible socio regional. Según explicó, ese país cuenta con capacidad de refinación adecuada para el crudo ecuatoriano, lo que permitiría enviar petróleo y recibir productos refinados a cambio.

Objetivo de la cooperación

El funcionario manifestó que la búsqueda de socios internacionales responde a la necesidad de mejorar la capacidad de refinación y fortalecer el suministro de combustibles, ya que se si bien Ecuador cuenta con tres complejos de refinación, las estructuras tienen limitaciones.

Una de ellas es Shushufindi, la cual “más que refinería es una planta de topping”, donde se producen GLP (gas licuado de petróleo) y ciertos combustibles base. También mencionó a la refinería de La Libertad, a la que describió como la más antigua.

La tercera es la de Esmeraldas, que este martes recuperó el 86% de su capacidad operativa y alcanzó una producción de derivados de 90 000 barriles diarios.

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