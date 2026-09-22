Refinería de Esmeraldas recupera el 86% de su capacidad operativa

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La refinería de Esmeraldas alcanzó una capacidad operativa del 86% luego de que la empresa estatal Petroecuador finalizara el mantenimiento programado de las unidades Crudo 2 y Vacío 2 (CDU2/VDU2), según informó la entidad este 22 de septiembre de 2026. La producción de derivados se ubicó en 90 000 barriles diarios.

Conclusión del mantenimiento

De acuerdo con la firma pública, los trabajos se realizaron tras una parada técnica planificada para ejecutar labores especializadas con el objetivo de fortalecer la seguridad y confiabilidad de las instalaciones y equipos, los cuales sufrieron los daños por un incendio el pasado 3 de junio. La empresa señaló que estas acciones buscaron garantizar el abastecimiento de combustibles desde la refinería de Esmeraldas.

Durante la intervención se efectuaron actividades de preparación y aislamiento de equipos, así como tareas de limpieza, inspección, reparación, montaje y verificación.

Trabajos ejecutados en las unidades

Según Petroecuador, las acciones ejecutadas permitieron anticiparse al deterioro de componentes, atender condiciones identificadas durante las inspecciones, recuperar las condiciones operativas de la planta industrial, reducir riesgos y preservar la continuidad de la producción de derivados.

La empresa indicó que, una vez concluidas las labores de mantenimiento, se realizaron inspecciones, pruebas y verificaciones para el retorno seguro y progresivo de las unidades a la operación. Estas actividades tuvieron como finalidad asegurar las condiciones técnicas necesarias para continuar con el proceso de refinación.

Acciones preventivas en refinerías

Los mantenimientos programados forman parte de las acciones preventivas que se ejecutan periódicamente en las refinerías de Esmeraldas, La Libertad y Shushufindi, agregó la estatal.

Más información relacionada con la refinería de Esmeraldas

Preguntas frecuentes sobre las operaciones en la refinería de Esmeraldas

❓¿Qué capacidad operativa alcanzó la Refinería Esmeraldas tras el mantenimiento? La refinería alcanzó una capacidad operativa del 86%. Petroecuador informó que el mantenimiento programado en las unidades Crudo 2 y Vacío 2 (CDU2/VDU2) concluyó el 22 de septiembre, lo que permitió que la refinería de Esmeraldas opere al 86% de su capacidad. ❓¿Cuántos barriles diarios de derivados produce la Refinería Esmeraldas tras los trabajos realizados? La producción de derivados llegó a 90.000 barriles diarios. ❓¿Qué trabajos se ejecutaron durante el mantenimiento de la Refinería Esmeraldas? Se realizaron actividades de preparación, aislamiento, limpieza, inspección, reparación, montaje y verificación de equipos.

Las labores, dijo la entidad, se desarrollaron durante una parada técnica planificada para intervenir equipos e instalaciones, con el fin de recuperar condiciones operativas y reducir riesgos en la planta industrial. ❓¿Por qué se realizó el mantenimiento de las unidades Crudo 2 y Vacío 2? Para fortalecer la seguridad y confiabilidad de las instalaciones y equipos. La empresa indicó que los trabajos especializados tuvieron como propósito garantizar el abastecimiento de combustibles desde Esmeraldas, considerada el centro refinador más importante del país.

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