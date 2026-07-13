Combustibles en Ecuador habrían superado los 3,80 de dólares sin el ajuste al sistema de bandas en julio de 2026

El Gobierno de Ecuador aseguró que la modificación al sistema de bandas para fijar el precio de combustibles evitó un mayor incremento del diésel y de la gasolina Extra y Ecopaís. Este cambio se dio en un contexto marcado por la volatilidad del mercado internacional del petróleo. Según las autoridades, sin esta modificación, el diésel habría alcanzado 3,83 dólares por galón y la gasolina Extra y Ecopaís 3,68 dólares.

Las declaraciones fueron realizadas por Christian Puente, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), durante una entrevista a un medio de comunicación. El funcionario defendió que la reducción del 1,5 % aplicada mediante el Decreto Ejecutivo 444 tiene sustento técnico y busca amortiguar el impacto de las fluctuaciones internacionales sobre los consumidores.

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Sistema de bandas y su funcionamiento

Puento explicó que el comportamiento del mercado energético ha estado condicionado por las tensiones geopolíticas en el Golfo Pérsico, la amenaza de interrupciones en el estrecho de Ormuz y las restricciones en el comercio internacional de crudo. Indicó que cerca del 25 % del petróleo comercializado a escala mundial se vio afectado por este escenario, lo que impulsó un incremento extraordinario en las cotizaciones internacionales.

Frente a este contexto, el funcionario sostuvo que el sistema de bandas permitió limitar al 5 % el traslado del incremento internacional hacia el consumidor final. Añadió que la diferencia entre el precio internacional y el valor pagado por los usuarios es asumida por el Estado mediante subsidios.

Cómo se fijan los precios de combustibles en Ecuador

Desde 2024, Ecuador aplica un mecanismo para fijar mensualmente el precio del diésel, la gasolina Extra y la Ecopaís tomando como referencia la evolución del mercado internacional. Posteriormente, el esquema se ajustó para establecer que los incrementos o reducciones mensuales no superen el 5 %, con el objetivo de reducir la volatilidad que enfrentan consumidores y sectores productivos.

Este mecanismo mantiene fuera del sistema a la gasolina Súper, cuyo precio permanece liberado y depende de las condiciones del mercado. En cambio, el diésel y las gasolinas de mayor consumo continúan sujetos a la fórmula de fijación de precios establecida por el Gobierno.

Volatilidad reciente en los precios del diésel

De acuerdo con Puente, desde febrero de 2026, el comportamiento internacional de los derivados del petróleo ha sido atípico. Señaló que el precio internacional del diésel llegó a incrementarse hasta un 90 %, mientras que la gasolina Extra registró aumentos cercanos al 50 %. Posteriormente, ambos combustibles experimentaron una reducción aproximada del 15 % en un periodo de dos meses, comportamiento que calificó como una asimetría del mercado internacional.

Preguntas frecuentes sobre combustibles en Ecuador:

❓ ¿El Gobierno evitó un nuevo aumento en el precio de la gasolina y el diésel? Sí, según el Gobierno.

La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) señaló que, gracias a la aplicación del Decreto Ejecutivo 444, se evitó un incremento mayor en los combustibles. De acuerdo con la entidad, sin este mecanismo el diésel habría llegado a 3,83 dólares por galón y la gasolina Extra y Ecopaís a 3,68 dólares por galón. ❓ ¿Por qué subieron tanto los precios internacionales del combustible? Por la tensión geopolítica en Medio Oriente.

Según la ARCH, factores como el conflicto en el Golfo Pérsico, la incertidumbre en el estrecho de Ormuz y las restricciones al comercio internacional impulsaron un aumento extraordinario en los precios del petróleo y sus derivados. ❓ ¿Qué es el sistema de bandas? Es el mecanismo que regula el ajuste mensual de los combustibles subsidiados.

Desde 2024, Ecuador fija mensualmente el precio de la gasolina Extra, Ecopaís y el diésel Premium tomando como referencia el mercado internacional, pero limita las variaciones para reducir la volatilidad que enfrentan los consumidores. ❓ ¿Cuál es el límite de aumento que permite el sistema de bandas? Hasta un 5 % mensual.

El sistema establece un techo para evitar que las fuertes variaciones internacionales se trasladen completamente al consumidor en un solo ajuste. ❓ ¿Quién asume la diferencia entre el precio internacional y el precio que paga el consumidor? El Estado ecuatoriano.

La diferencia es cubierta mediante subsidios, lo que permite que el precio final sea menor al costo internacional de importación o comercialización. ❓ ¿La gasolina Súper forma parte del sistema de bandas? No.

La gasolina Súper mantiene un precio liberalizado y depende directamente de las condiciones del mercado internacional, sin subsidios ni límites establecidos por el sistema de bandas. ❓ ¿Qué cambios introdujo el Decreto Ejecutivo 444? Incorporó un mecanismo excepcional para reducir el impacto de la volatilidad.

El decreto permite aplicar reducciones extraordinarias cuando se cumplen determinadas condiciones técnicas relacionadas con la evolución del Precio de Paridad de Importación (PPI), sin reemplazar el sistema de bandas. ❓ ¿Qué ocurrió con los precios internacionales durante 2026? Registraron fuertes aumentos y luego una rápida caída.

Según la ARCH, el precio internacional del diésel llegó a incrementarse hasta un 90 %, mientras que la gasolina Extra registró aumentos cercanos al 50 %. Posteriormente, ambos combustibles experimentaron reducciones aproximadas del 15 % en un período de dos meses, reflejando la alta volatilidad del mercado energético. ❓ ¿Los precios de los combustibles seguirán cambiando cada mes? Sí.

El precio de la gasolina Extra, Ecopaís y el diésel Premium continuará revisándose mensualmente conforme al sistema de bandas y al comportamiento del mercado internacional. Si vuelven a registrarse condiciones extraordinarias, el Gobierno podrá aplicar nuevamente el mecanismo previsto en el Decreto Ejecutivo 444.

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