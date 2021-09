Ministro de Producción: ‘Negociación con México no excluirá ningún producto’

Mónica Orozco y Priscilla Alvarado (I)

¿Qué estaba trabando la negociación con México y que ameritó la visita del presidente Lasso?

Tres temas principales. Una preocupación que tenía México era si Ecuador iba a ser capaz de cumplir con la protección de inversiones. Una vez que hemos vuelto al Ciadi y se ve que hay una hoja de ruta para proteger las inversiones se ha destrabado este punto. Otro tema era el relacionado con servicios (telecomunicaciones, financieros e incluso logísticos).

¿Qué preocupaba a los mexicanos en este punto?

El problema era que el Gobierno anterior no había hecho reformas para que haya inversiones en el sistema financiero como banca, seguros, bolsa de valores y fintech. Hemos presentado un plan de acción para avanzar en reformas al Código Monetario. Y el tercer tema tiene que ver con acceso a mercados, donde no había ninguna conversación específica porque México había decidido dejar fuera de la mesa algunos productos como banano, camarón, pesca. Y Ecuador había dejado de lado metalmecánica, televisiones, ensamblaje de autos y línea blanca. Las dos posiciones eran muy extremas.

¿Cómo se destrabó?

Resolvimos que ningún producto queda fuera de la mesa de negociación, no habrá exclusiones como se buscó al inicio. Todo para avanzar hacia la Alianza del Pacífico que era también el interés de la visita. Es decir, pedir el aval directo del Gobierno mexicano para avanzar a la Alianza y se logró.

¿Qué margen de negociación existe sabiendo que la Alianza del Pacífico ha desgravado ya casi todos esos productos?

Tenemos un buen margen de negociación. Hay que sentarse a la mesa para revisar estos productos sensibles. Lo mismo hará México. Y, así, que esos productos sensibles puedan tener el tiempo o plazo suficiente de desgravación. Si bien en la Alianza del Pacífico los países no han requerido plazos adicionales de desgravación, en el caso de Ecuador será diferente, pues primero estamos negociando un acuerdo con México. Chile, Colombia y Perú no negociaron esos productos con México porque ellos no consideraban que eran temas sensibles, ellos tenían otros tipos de sensibilidades. A Ecuador le interesa un acceso al mercado con un plazo de desgravación adecuado que le dé la posibilidad a la industria local para que puedan acomodarse. Entonces, lo que hacemos es adherirnos a la Alianza del Pacífico, tomar los estándares de casi todo, pero los temas sensibles que hayamos negociado con México se incluirán.

¿Qué incluirá la reforma al Código Monetario?

México ha expuesto su preocupación sobre los candados que tiene el Código para la definición de lo que son servicios financieros. Lastimosamente, en el Ecuador hay la definición de lo que puede y no puede hacer un banco y es muy limitada frente a otros países.

¿Por ejemplo?

Un ejemplo es que si un banco mexicano quiere comprar el Banco del Pacífico, pero también es dueño de una aseguradora en el Ecuador no lo puede hacer. Algo que no se ha puesto sobre la mesa y no se va a cambiar es la limitación de que, por ejemplo, un banco no puede tener un medio de comunicación, creemos que debe mantenerse.

¿La mayor sensibilidad para la apertura comercial que busca el Gobierno está en la Asamblea?

Sin duda, por lo pronto tenemos que avanzar con lo que nos corresponde: las negociaciones. Después, la parte política será la más importante porque requeriremos una aprobación no solo de este acuerdo, sino de todos los que se firmen.

Se anunció la intención de firmar un acuerdo con China, ¿qué pasos siguen?

Los tres primeros pasos fueron muy importantes. Primero, una reunión hace dos semanas con inversionistas chinos en Carondelet. El viernes pasado tuve una reunión con el Embajador de China para hallar caminos para ampliar esa apertura comercial y la reunión del domingo de los Presidentes, en la cual se ratificó el interés de avanzar hacia un acuerdo. La siguiente semana entablaremos reuniones con la Embajada China en el Ecuador, porque se requiere tener muy claro un análisis de las oportunidades comerciales del Ecuador en China y las potenciales sensibilidades que -sin duda- existen, como en cualquier acuerdo.

¿Qué países siguen?

Estamos avanzando en una hoja de ruta comercial con Rusia y con Estados Unidos. Otros que queremos retomar son Canadá, Panamá, Corea del Sur y un posible acuerdo con República Dominicana, es una canasta de negociaciones que hemos comenzado a acelerar en estos 100 primeros días.

¿Qué otros resultados destaca en estos 100 días?

La reducción arancelaria de 667 partidas, que están ayudando a las industrias a conseguir costos más bajos. Se están eliminando reglamentos que eran una traba para emprender. Tenemos seis clústeres y hasta fin de año serán 20. En pesca, está por salir el reglamento y otros temas para sacarle a Ecuador de la tarjeta amarilla. En inversiones, se han firmado USD 701 millones en 100 días y la proyección es llegar a firmar 2 000 millones hasta fin de año, que es el doble que el 2019.

¿Cuándo se hará la nueva reforma arancelaria? ¿Incluirá vehículos?

En febrero o marzo del 2022 porque tenemos que resolver problemas en aranceles mixtos y cuando entren en vigencia los acuerdos también se verán desgravaciones importantes que beneficien a consumidores.

Es PhD en Management y Economía por la Universidad Lancaster, Reino Unido. Economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) e Ingeniero Comercial por la UDLA.