Demanda de viajes en avión se dispara un 76% en junio de 2022

Impulsada por el levantamiento de buena parte de las medidas sanitarias durante la pandemia, la demanda mundial de transporte aéreo creció un 76,2 % interanual en junio. Pese a la reactivación, aún no regresa a las cifras anteriores a la crisis, informó este jueves 4 de agosto de 2022 la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA).

El tráfico aéreo en el sexto mes del año equivalió a un 70,8% del anterior a la pandemia, según indicó el último informe mensual de la organización, que agrupa a buena parte de las aerolíneas mundiales.

"La demanda de viajes en avión se mantiene fuerte. Tras dos años de confinamientos y restricciones fronterizas, la gente está aprovechando la libertad de viajar", dijo el director general de IATA, Willie Walsh.

La mejora en junio fue especialmente notable en el tráfico internacional, donde la demanda global creció un 229,5% con respecto a junio de 2021, impulsada especialmente por el levantamiento de restricciones en Asia-Pacífico. No obstante, aún está a un 65% de los niveles prepandemia.

En esa región, esa demanda de vuelos internacionales se disparó un 492% interanual, mientras que en Europa creció un 234,4% respecto a junio de 2021, en Oriente Medio un 246,5%, en Norteamérica un 168,9%, en Latinoamérica un 136,6% y en África un 103,6%.

La demanda del mercado doméstico creció de forma más modesta, un 5,2%, con muchas fluctuaciones a causa de las diferentes situaciones sanitarias y económicas en los grandes mercados.

Mientras subió un fuerte 264,4% en India o un 146,4% en Japón, solo lo hizo en un 8,7% en Estados Unidos mientras que cayó un 45% en China, que aún aplica intensas restricciones de movimientos por covid durante este año.

Passenger data for June 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ show that the recovery in air travel is still strong.



However, meeting that demand has proven difficult, as airports are preventing ✈️ from benefiting from the high demand by capping passenger numbers.



Read more: https://t.co/gwLK67ohkc pic.twitter.com/hSKlEuD68M