El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo No. 145, que designa a Luis Efraín Amaguaña Muenala como nuevo gobernador de Imbabura. La decisión se oficializó el 18 de septiembre de 2025 en Riobamba, tras los anuncios de paro y movilizaciones por la eliminación del subsidio del diésel.

Con esta medida, el Ejecutivo dio por terminadas las funciones de Leonardo Israel Cabezas González, quien ocupaba el cargo desde junio de 2025. El Gobierno agradeció sus servicios prestados durante su gestión.

El Decreto Ejecutivo especifica que la disposición entra en vigencia desde su firma, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Alza del diésel provoca paralizaciones en Imbabura

El relevo en la Gobernación de Imbabura se produce mientras organizaciones indígenas anuncian paralizaciones en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, medida que elevó su precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón desde el 13 de septiembre de 2025.

Justamente en la provincia de Imbabura, la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) anunció una movilización indefinida desde el 21 de septiembre de 2025 en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.

La decisión, respaldada por 40 comunidades, busca exigir la derogación del decreto 126, que elevó el precio del combustible.

La Unorcac argumenta que la medida encarece la canasta básica y afecta a agricultores y campesinos. Además, declaró persona non grata a la vicepresidenta María José Pinto por su respaldo a las políticas del Ejecutivo.

El Gobierno, por su parte, ratificó que no revertirá la medida y defendió programas compensatorios como el Bono Raíces y el crédito ‘7×7’, que permitirán redistribuir los recursos entre las personas más necesitadas.

La designación de Amaguaña marca un nuevo capítulo en la administración provincial, que deberá negocias y contener las movilizaciones anunciadas.

