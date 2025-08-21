El sector textil del Ecuador demostró se recupera en 2025. Entre enero y mayo, las ventas totales, incluidas las internas y las exportaciones, crecieron un 9,7% respecto al mismo periodo de 2024, alcanzando 461 millones, según el Servicio de Rentas Internas (SRI). Este resultado se logra pese a la contracción del consumo interno y la presión de la competencia desleal.

Más noticias

Caída del consumo interno de la industria textil de Ecuador en 2025

Camilo Ontaneda, presidente ejecutivo de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE), señaló que el mercado local no ha acompañado el crecimiento registrado en los primeros meses del año.

Entre enero y mayo de 2025, las ventas internas cayeron un 3,3% frente a 2019, lo que significó una baja de 16 millones de dólares. La AITE atribuye esta caída a cambios en las preferencias de consumo y al ingreso de prendas subvaloradas al país.

Por ejemplo, Ontaneda destacó el impacto negativo de las importaciones bajo el sistema 4×4, que se desvió de su propósito original y se convirtió en una vía de comercio informal que afectó a la producción nacional. Asimismo, valoró la reciente aplicación de un arancel de 20 de dólares por paquete como un paso para equilibrar el mercado, aunque todavía insuficiente, dijo.

Aun así, la industria ha compensado la caída con innovación, mejoras en calidad y un impulso a las exportaciones, agregó Ontaneda.

Exportaciones textiles ganan terreno

Según el Banco Central del Ecuador, las exportaciones textiles alcanzaron 50,7 millones de dólares entre enero y junio de 2025. Colombia y Perú se mantienen como los principales destinos, pero los productos nacionales también ingresan a mercados más exigentes como la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá.

Entre los productos destacan textiles para uniformes, así como sombreros de paja toquilla y de paño, además de insumos como el abacá, fibra usada en papel moneda y otros productos industriales.

Ontaneda asegura que la producción local tiene la calidad necesaria para competir a nivel global. Además, existe expectativa en el sector sobre un posible acuerdo comercial con Estados Unidos que abriría mayores oportunidades.

Industria textil de Ecuador está golpeada desde la pandemia

Además, Ontaneda recordó que la industria ha enfrentado años complejos desde la pandemia de covid-19, en 2020. Por ello, el desempeño se compara con 2019, un año considerado “seminormal”.

La recuperación más cercana a esos niveles se registró en 2022, aunque en 2023 y 2024 la actividad volvió a caer por problemas de seguridad y crisis energética, que encarecieron la operación.

El 2025 inició con un impulso gracias a ventas represadas, pero la incertidumbre electoral frenó al mercado hasta abril. La demanda repuntó en mayo con la campaña del Día de la Madre, lo que permitió una leve recuperación en el primer semestre. El sector espera que la segunda mitad del año logre resultados superiores a los alcanzados en 2024 y 2023.

Generación de empleo e inclusión

El impacto de la industria trasciende lo económico. A mayo de 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reportó más de 142 000 empleos directos e indirectos vinculados al sector, lo que equivale al 15,8% del empleo manufacturero.

Provincias como Pichincha, Tungurahua, Guayas e Imbabura concentran la mayor actividad textil. Además, el 55,4% de los puestos son ocupados por mujeres, muchas de ellas madres y jefas de hogar.

La AITE recuerda que la producción nacional no solo ofrece calidad, sino también responsabilidad social y ambiental. El precio de las prendas refleja condiciones laborales justas, menor impacto ecológico y respeto al consumidor.

“Cada prenda hecha en Ecuador no solo viste: emplea, educa, preserva el medioambiente y construye un país más justo”, señaló Ontaneda.

Enlace externo: AITE

Te recomendamos



