Las ventas en Ecuador alcanzaron 124 155 millones de dólares en el primer semestre de 2025, lo que significa un crecimiento del 7,2 % frente al mismo período de 2024, cuando llegaron a 115 809 millones de dólares, según datos publicados por el Sistema de Rentas Internas (SRI) publicados el 20 de agosto de 2025.

Más noticias

Este resultado marca el mejor desempeño semestral de los últimos años y refleja una recuperación sostenida de la economía, señaló el SRI.

El repunte responde a un entorno internacional favorable y a las políticas económicas impulsadas por el Gobierno Nacional, enfocadas en diversificar exportaciones, fortalecer sectores productivos y atraer inversiones, agregó.

Comercio lidera la recuperación

El sector Comercio es el motor del crecimiento. Entre enero y junio de 2025, sus ventas sumaron 48 390 millones de dólares, lo que representa un aumento del 8,2 % en comparación con los 44 739 millones de dólares de 2024.

Las ventas de cacao, oro y camarón han sido determinantes para que este sector alcance los 48 390 millones de dólares en ventas, que, comparados con los 44 739 millones del mismo período del 2024, crece en un 8,2%.

Exportaciones no petroleras al alza

El dinamismo de las exportaciones no petroleras se ha convertido en un factor determinante para el crecimiento. De enero a junio de este año, las ventas de este sector alcanzaron 12 452 millones de dólares, un 18,2 % más que en 2024.

Los principales aportes provienen del cacao, el banano y el camarón, que mantienen una sólida demanda en mercados internacionales y refuerzan la posición del país como proveedor de productos agroindustriales.

Manufactura mantiene buen ritmo

El sector manufacturero también mostró resultados positivos. En el primer semestre de 2025, las ventas sumaron 18 088 millones de dólares, un crecimiento del 8 % respecto al mismo período del año anterior. Este avance confirma la recuperación de la producción nacional y su capacidad para responder a la demanda interna y externa.

Un entorno de confianza

El Gobierno destaca que el crecimiento refleja los efectos de sus políticas para dinamizar la economía, entre ellas, el fomento a las exportaciones no tradicionales y el impulso a la inversión en sectores estratégicos.

Este desempeño fortalece la confianza empresarial y proyecta un escenario favorable para la segunda mitad del año. Se espera que se mantenga la tendencia positiva.

Enlace externo: SRI

Te recomendamos