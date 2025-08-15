El Servicio de Rentas Internas (SRI) logró una recaudación tributaria de 12 586 millones de dólares entre enero y julio de 2025, lo que representa un cumplimiento del 102,2% de la meta acumulada para el período y un crecimiento del 2% ( 246 millones de dólares) en comparación con lo registrado en el mismo periodo de 2024, señaló este 15 de agosto de 2025.

Este desempeño se logró a pesar de no contar con ingresos por contribuciones temporales, vigentes en 2024, señaló director general del SRI, Damián Larco. Además, la entidad atribuyó este resultado a sus acciones de fiscalización y control, que permitieron aumentar la recaudación sin crear nuevos tributos.

Fiscalización y tecnología, ejes de la estrategia del SRI para la recaudación tributaria en 2025

Larco destacó que el uso de herramientas tecnológicas y la estrategia de control tributario fueron determinantes para sostener la recaudación. Estas medidas han reforzado la capacidad de detección de incumplimientos y el combate a la evasión fiscal.

“Seguimos fortaleciendo nuestros procesos para garantizar el cumplimiento voluntario y reducir la brecha de evasión”, afirmó Larco.

IVA lidera el crecimiento de la recaudación tributaria del SRI 2025

El impuesto al valor agregado (IVA) fue el tributo con mayor aporte, con 6 251 millones de dólares recaudados hasta julio de 2025. Esta cifra es 10,1% mayor a la de 2024. El aumento responde a un mayor volumen de ventas, que alcanzó 123 890 millones de dólares hasta junio, un crecimiento del 7% frente al mismo período del año pasado.

Por impuesto a la renta se obtuvieron 4 182 millones de dólares, mientras que el impuesto a la salida de divisas (ISD) aportó 728 millones de dólares.

Eficiencia sin ingresos extraordinarios

La entidad destacó que a pesar de la ausencia de ingresos provenientes de contribuciones temporales, el crecimiento sostenido de la recaudación “reafirma la eficiente gestión del SRI, basada en el control del cumplimiento tributario y el combate a la evasión”.

