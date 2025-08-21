

El Banco Central del Ecuador (BCE) informó que la economía nacional reportó un crecimiento acumulado de 3,9% hasta junio de 2025. En comparación interanual, el Producto Interno Bruto (PIB) registró un aumento de 2,8% en el mismo mes, según cifras preliminares.

Guillermo Avellán, gerente del BCE, destacó que este desempeño superó las proyecciones iniciales del organismo y de los organismos internacionales, lo que refleja una recuperación sostenida en medio de un escenario fiscal todavía desafiante.

Exportaciones no petroleras en máximo histórico para la economía ecuatoriana 2025

Uno de los indicadores más positivos corresponde a las exportaciones no petroleras. Estas alcanzaron los 14 491 millones de dólares en el primer semestre de 2025, lo que representa un incremento del 21% frente al mismo período de 2024.

En términos nominales, el país exportó cerca de 6 200 millones de dólares más que en 2021, lo que convierte este resultado en un récord histórico. El dinamismo se explica por el buen desempeño de productos agroindustriales y del sector pesquero, que mantienen alta demanda en los mercados internacionales.

Importaciones impulsadas por la recuperación de la economía ecuatoriana 2025

Las importaciones totales también reflejaron la recuperación de la economía ecuatoriana. Entre enero y junio de 2025 sumaron 14 648 millones de dólares, un crecimiento del 11% en relación con el año anterior.

El incremento se concentró en materias primas, bienes de capital y de consumo, lo que evidencia una mayor actividad productiva y un repunte en la demanda interna.

Superávit comercial récord

El BCE informó además que la balanza comercial alcanzó un superávit de 4 166 millones de dólares en el primer semestre de 2025, el nivel más alto registrado en la última década.

Este resultado se explica por la combinación del fuerte crecimiento de las exportaciones no petroleras y un ritmo de importaciones acorde con la expansión de la economía.

Retos pendientes

Aunque los indicadores muestran un desempeño positivo, Avellán subrayó que persisten desafíos estructurales en materia fiscal y de reformas. Estas serán clave para consolidar la competitividad del país y sostener el ritmo de crecimiento en los próximos años.

