Couriers y usuarios se alistan para cambios en compras en el exterior

Giovanni Astudillo (I)

A partir del martes 15 de junio, las categorías B y C de la modalidad courier tendrán modificaciones, sobre todo las compras en el exterior, de acuerdo con la resolución 006-2021 del Comité de Comercio Exterior de Ecuador (Comex).

En la B, que es conocida como 4X4 (paquetes de máximo USD 400 y/o hasta cuatro kilos), se eliminará la tasa de USD 42 que se paga por las compras no comerciales realizadas en el exterior.

Este tributo estuvo acompañado con una restricción de cinco importaciones o un máximo de USD 1 200 de valor FOB, lo que ocurra primero durante el año fiscal.

En la categoría C, en cambio, con la última decisión del Comex se subirá el máximo de 50 kilos y USD 2 000 a 100 kilos y USD 5 000. Eso permitirá que la carga que no supere estos dos últimos valores ya no necesitará de un agente afianzado de aduanas. El courier cumplirá con ese rol durante el trámite de nacionalización.



Compras en el exterior categoría B o 4×4

Según Edith Villavicencio, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Mensajería Expresa y Courier, la tasa de los USD 42 generó un negocio informal de personas que traían encargos desde el exterior, lo que afectó a las empresas del sector y a los usuarios “que no tenían garantías. Y la carga se demoraba en llegar al comprador”.

Este cambio también permitirá tener un registro real de lo que ingresa al país. “Se le devuelve el poder de compra a ciudadano porque puede escoger dónde desea hacerlo y de alguna manera se regularán ciertos precios, que son elevados en el país”.

Villavicencio dijo que otro de los beneficios es aumentar el comercio electrónico, porque habrá mayor demanda de compras internacionales de productos que no existen en Ecuador. Los productos que más ingresan son los relacionados con la tecnología, la moda, los deportes, así como los repuestos, vitaminas, accesorios, entre otros.

Adicionalmente, consideró Villavicencio, beneficiará al comercio exterior porque al existir más carga entrante al país, habrá más oferta de aviones que puedan llevar las exportaciones ecuatorianas.

Roger Dimant es gerente regional de Tiendamia, que es una de las 55 empresas autorizadas por el Servicio Nacional de Aduana para operar como correos rápidos y servicios de courier en Ecuador.

Para Dimant, la eliminación de la tasa de USD 42 en la categoría B significa una reducción de aranceles y costos de envío entre un 20% y 40%. “Ya no habrá un número límite de costo o importaciones para quienes realizan compras en el exterior sin fines comerciales”.

Él agregó que esta resolución, que pretende reducir el contrabando de mercadería, beneficia a los ecuatorianos que no han perdido sus hábitos de compras en el exterior o tienen, por alguna necesidad, que recurrir a esta modalidad.

El cuencano Luis Molina señaló que la tasa de USD 42 es un valor muy alto porque, en ocasiones, se perdía casi todo el ahorro que se buscaba al comprar en el exterior.

Por esa razón, en los últimos meses optó por efectuar encargos a quienes viajaban a Estados Unidos para vacunarse contra el covid-19. “Compraba en Internet y enviaba a las direcciones que me daban”.

“Los viajeros se dedicaron al ‘maleteo’. Cobraban una tarifa fija por producto. Por ejemplo, USD 8 por cada libra de ropa o USD 80 por traer un celular en caja”. Ahora, con la eliminación de la tasa retornará a los courier, aseguró.