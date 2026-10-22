Coca Codo Sinclair dispara su caudal y aporta el 64% de la generación hidroeléctrica

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, ubicada en Napo, aumentó rápidamente su generación eléctrica tras el incremento de su caudal de ingreso. Este jueves 22 de octubre de 2026, produjo un promedio de 861 megavatios (MW), equivalentes al 64% de la generación hidroeléctrica nacional, según datos del Operador Nacional de Electricidad (Cenace).

El cambio se produjo después de que el caudal superara los 759 metros cúbicos por segundo (m³/s) desde la noche del miércoles, frente a los 148 m³/s registrados el martes. El repunte permite sostener una mayor producción eléctrica en medio de las dificultades que atravesaba el sistema por la reducción de los caudales en otras zonas del país.

Coca Codo Sinclair recupera su aporte a la generación eléctrica

El aumento del caudal permitió que Coca Codo Sinclair elevara su producción, luego de que su aporte disminuyera desde finales de septiembre. La central tiene una capacidad instalada de 1 500 MW, aunque la electricidad que genera depende de la cantidad de agua que ingresa.

A diferencia de una represa que almacena grandes volúmenes de agua para regular su generación, Coca Codo Sinclair es una hidroeléctrica de paso. Esto significa que, cuando baja el caudal del río, también disminuye la energía que puede producir.

La central cuenta con un pequeño embalse que permite aportar potencia durante las horas de mayor demanda y por un tiempo limitado. Sin embargo, su capacidad de almacenamiento no es comparable con la de Mazar.

Junto con Coca Codo Sinclair, las centrales Delsitanisagua, San Francisco, Minas San Francisco y Agoyán contribuyeron a sostener la generación. Mientras tanto, Paute Integral se mantuvo apagada para recuperar el caudal de Mazar.

Las lluvias también elevan el nivel del embalse de Mazar

Las precipitaciones recientes también favorecieron al embalse de Mazar, parte del complejo hidroeléctrico Paute Integral, que incluye las centrales Mazar, Molino y Sopladora.

Según la plataforma de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), el nivel del embalse llegó a 2 122,39 metros sobre el nivel del mar (msnm) hasta las 16:00 del jueves 22 de octubre. Esto representa un aumento de 1,05 metros frente a los 2 121,34 msnm registrados el miércoles.

La recuperación es relevante porque permite conservar agua almacenada para la generación eléctrica. En esta ocasión, el aumento del nivel evitó utilizar la cota para producir energía.

Sin embargo, el repunte no significa que la recuperación esté asegurada. Franz Pucha, investigador del Observatorio de Clima de la UTPL, explica que se necesitan 15 días de lluvias constantes en la zona de Paute para mejorar el caudal.

El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) señala que las precipitaciones se mantendrán en parte de Napo, con niveles medios y altos, hasta el domingo 25 de octubre.

#AdvertenciaMeteorológicaEc #82 | Entre 23 y 25 de octubre se prevé que las lluvias continúen, acompañadas de tormentas dispersas y ráfagas de viento en especial en la región Litoral⛈🌩 Mayor detalle a continuación👇 https://t.co/IeSFQ3Ee8i — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) October 22, 2026

El sistema eléctrico sigue pendiente de la continuidad de las lluvias

Uno de los riesgos para Coca Codo Sinclair es que el aumento del caudal llegue acompañado de una elevada carga de sedimentos, lo que podría obligar a suspender temporalmente la generación.

La recuperación de las centrales ocurre en medio de un período de estiaje que presionó al complejo Paute Integral. Además, el fenómeno de El Niño podría prolongar las condiciones secas en esa zona del país.

La reducción de los caudales y el aumento del consumo eléctrico por las temperaturas más altas en la Costa provocaron un déficit energético. Frente a esa situación, el Ministerio de Ambiente y Energía aplicó medidas para administrar los embalses, incluidas desconexiones a industrias consumidoras de alto voltaje y la importación de electricidad desde Colombia.

Para los hogares y los negocios, el incremento de la generación hidroeléctrica representa un alivio para el abastecimiento ante eventuales desconexiones. No obstante, el comportamiento de los caudales y la continuidad de las lluvias son inciertos.

Más información sobre la energía en Ecuador

Preguntas frecuentes sobre la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair

❓ ¿Cuánto aporta Coca Codo Sinclair a la generación hidroeléctrica de Ecuador? El 22 de octubre de 2026, Coca Codo Sinclair produjo un promedio de 861 megavatios (MW), equivalentes al 64% de la generación hidroeléctrica nacional.

El incremento de su producción ocurrió después de que el caudal de ingreso superara los 759 metros cúbicos por segundo la noche del miércoles 21 de octubre, frente a los 148 m³/s registrados el martes. ❓ ¿Por qué aumentó la generación eléctrica de Coca Codo Sinclair? La generación aumentó por el incremento del caudal de agua que ingresa a la central hidroeléctrica, ubicada en Napo.

Coca Codo Sinclair es una hidroeléctrica de paso. Su producción depende de la cantidad de agua que recibe y, aunque cuenta con un pequeño embalse, su capacidad de almacenamiento es limitada. ❓ ¿Cómo afectan las lluvias al embalse de Mazar y a la generación eléctrica? Las lluvias recientes elevaron el nivel del embalse de Mazar a 2 122,39 metros sobre el nivel del mar hasta las 16:00 del 22 de octubre de 2026.

El nivel aumentó 1,05 metros frente al registrado el miércoles. Esta recuperación permite conservar agua almacenada para generar electricidad. Mazar forma parte del complejo Paute Integral, junto con Molino y Sopladora. ❓ ¿Está asegurada la recuperación de la generación hidroeléctrica en Ecuador? No. El aumento de los caudales representa un alivio para la generación eléctrica, pero no garantiza una recuperación sostenida.

Según Franz Pucha, investigador del Observatorio de Clima de la UTPL, se necesitan 15 días de lluvias constantes en la zona de Paute para mejorar el caudal. Además, una elevada carga de sedimentos podría obligar a suspender temporalmente la generación de Coca Codo Sinclair. ❓ ¿Cómo afecta la recuperación de Coca Codo Sinclair al abastecimiento eléctrico de los hogares y negocios? El incremento de la generación hidroeléctrica representa un alivio para el abastecimiento eléctrico de los hogares y negocios.

El sistema enfrentó dificultades por la reducción de los caudales y el aumento del consumo eléctrico debido a las temperaturas más altas en la Costa. Entre las medidas aplicadas estuvieron las desconexiones a industrias consumidoras de alto voltaje y la importación de electricidad desde Colombia. La continuidad de las lluvias seguirá condicionando la capacidad de generación.

Te recomendamos