Problema informático de CNT afecta trámites en la ‘Súper’ de Compañías; siguen quejas de usuarios por facturación y conexión de servicios

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros informó este miércoles, 28 de julio del 2021, que ciertos procesos de la entidad se están viendo afectados por la intermitencia del servicio que ofrece la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

“Le informamos que se están viendo afectados ciertos procesos electrónicos que consultan datos con varias entidades públicas, debido a problemas con su proveedor de internet CNT”, señala un comunicado.

La Superintendencia dijo que espera que las instituciones resuelvan “a la brevedad posible” los inconvenientes para que no se afecten los trámites que se realizan a través del portal de la institución.

CNT registra, desde el 13 de julio pasado, problemas en los servicios de atención al cliente, agencias y Contact Center debido a un ataque informático a sus sistemas.

Además, los usuarios, quince días después, continúan expresando a través de redes sociales sus quejas por la intermitencia del servicio, problemas para cancelar facturas y la demora en la reconexión del servicio de internet.

Por ejemplo, el usuario @Nelson17786095 comentó en Twitter que había recorrido varias entidades que, según CNT, se habían rehabilitado para el pago de facturas, pero le dijeron que no había sistema.

Buenas noches señores CNT, hoy recorrí todas las entidades que ustedes mencionan y ninguna me ofreció el servicio para cancelar mi planilla, todas coincidían en no estaba habilitada la linea y que por lo tanto no podían ayudarme. Les rogaría un poco de seriedad.