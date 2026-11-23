Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de noviembre de 2026

China suspendió las importaciones de camarón procedente de nueve empacadoras ecuatorianas desde el 19 de noviembre de 2026, debido a observaciones relacionadas con el cumplimiento de requisitos sanitarios. La medida amplía las restricciones al sector camaronero nacional y eleva a 15 el número de plantas que actualmente no cuentan con autorización para exportar al principal mercado de este producto.

Las observaciones de la Administración General de Aduanas de China (GACC) se concentran en los controles sobre residuos de metabisulfito de sodio, un conservante utilizado durante el procesamiento del camarón, y en la detección del virus del síndrome de la mancha blanca (WSSV).

El nuevo bloqueo ocurre en un momento clave para las exportaciones ecuatorianas. Entre enero y septiembre de 2026, las ventas internacionales de camarón alcanzaron 7 433 millones de dólares, un crecimiento del 20 % frente al mismo período de 2025.

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China bloquea a nueve nuevas empacadoras ecuatorianas

La suspensión entró en vigencia el jueves 19 de noviembre de 2026. Con esta decisión, nueve establecimientos se suman a otras seis plantas que todavía permanecían sin autorización luego de restricciones anteriores.

El sector camaronero enfrenta así un nuevo episodio de controles sanitarios en China, su principal destino comercial. Las observaciones de las autoridades asiáticas corresponden a los requisitos que deben cumplir los cargamentos ecuatorianos para ingresar a ese mercado.

Uno de los puntos de revisión corresponde al metabisulfito de sodio, una sustancia que la industria utiliza para evitar el oscurecimiento del camarón. Los controles también incluyen la vigilancia del virus del síndrome de la mancha blanca, una enfermedad que afecta a los crustáceos.

Quince plantas ecuatorianas permanecen sin autorización

Las nuevas restricciones se suman a las suspensiones que China aplicó entre octubre de 2025 y julio de 2026. Durante ese período, las autoridades asiáticas restringieron las operaciones de 14 establecimientos ecuatorianos.

En agosto de 2026, ocho plantas recuperaron su autorización para exportar después de gestiones técnicas. Sin embargo, otras seis continuaron sin habilitación y ahora se agregan nueve nuevas suspensiones.

El resultado es un total de 15 empacadoras ecuatorianas sin autorización para ingresar camarón al mercado chino, según los datos proporcionados sobre las restricciones.

Noticias sobre las restricciones del camarón en China

Ecuador negocia medidas para recuperar el acceso al mercado chino

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca mantiene conversaciones técnicas con la Administración General de Aduanas de China para revisar los procedimientos sanitarios y aclarar los criterios de inspección.

Las gestiones también buscan coordinar medidas correctivas con las empresas involucradas y facilitar la recuperación de las autorizaciones comerciales. La información disponible no establece una fecha para el levantamiento de las nuevas suspensiones.

Exportaciones de camarón superan los 7 400 millones de dólares

Pese a las restricciones, el camarón continúa como el principal producto de exportación de Ecuador. Entre enero y septiembre de 2026, las ventas internacionales sumaron 7 433 millones de dólares, un incremento del 20 % frente al mismo período de 2025.

China concentra una parte importante de esas operaciones. El país asiático compró más de 3 400 millones de dólares en camarón ecuatoriano durante los primeros nueve meses de 2026.

Las cifras reflejan la importancia del mercado chino para la industria nacional y el impacto que las restricciones sanitarias representan para las empresas exportadoras que buscan mantener sus operaciones en ese destino.

Lo que ocurre con el camarón ecuatoriano

❓ ¿Por qué China suspendió las importaciones de camarón de nueve empacadoras ecuatorianas

China suspendió las importaciones de camarón de nueve empacadoras ecuatorianas por observaciones relacionadas con el cumplimiento de requisitos sanitarios. La medida entró en vigencia el 19 de noviembre de 2026.

Contexto: La decisión corresponde a la Administración General de Aduanas de China (GACC), que mantiene controles sobre los cargamentos ecuatorianos para verificar el cumplimiento de sus normas sanitarias.

❓ ¿Cuántas empacadoras ecuatorianas de camarón permanecen suspendidas para exportar a China?

Quince empacadoras ecuatorianas permanecen sin autorización para exportar camarón al mercado chino.

Contexto: Nueve plantas corresponden a las nuevas restricciones de noviembre de 2026 y otras seis mantenían suspensiones anteriores. Estas últimas forman parte de las restricciones que China aplicó desde finales de 2025.

❓ ¿Qué controles sanitarios aplica China al camarón ecuatoriano?

China mantiene controles para detectar el virus del síndrome de la mancha blanca (WSSV) y verificar los residuos de metabisulfito de sodio.

Contexto: El metabisulfito de sodio es un conservante que utiliza la industria camaronera para evitar el oscurecimiento del producto durante su procesamiento.

❓ ¿Qué cambios existen en los análisis de metabisulfito de sodio que realiza China?

La metodología china contempla el análisis de residuos de metabisulfito de sodio no solo en la carne del camarón, sino también en sus cabezas y caparazones.

Contexto: Esta ampliación de los controles constituye una de las observaciones técnicas relacionadas con las restricciones comerciales que afectan a las empacadoras ecuatorianas.

❓ ¿Cuántas empacadoras ecuatorianas recuperaron su autorización para exportar camarón a China en agosto de 2026?

Ocho establecimientos ecuatorianos recuperaron su autorización para exportar al mercado chino en agosto de 2026.

Contexto: Estas plantas formaban parte de los 14 establecimientos que enfrentaron suspensiones entre octubre de 2025 y julio de 2026. Otras seis continuaron sin autorización antes de las nuevas restricciones de noviembre.

❓ ¿Qué gestiones realiza Ecuador para recuperar las autorizaciones de exportación de camarón a China?

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca mantiene conversaciones técnicas con la Administración General de Aduanas de China para revisar los procedimientos sanitarios y coordinar medidas correctivas.

Contexto: Las gestiones buscan aclarar los criterios de inspección y facilitar que las empresas involucradas recuperen sus autorizaciones para ingresar al mercado asiático. No existe una fecha confirmada para el levantamiento de las nuevas suspensiones.

❓ ¿Cuánto dinero generaron las exportaciones de camarón ecuatoriano entre enero y septiembre de 2026?

Ecuador exportó camarón por 7 433 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026, un crecimiento del 20 % frente al mismo período de 2025.

Contexto: El camarón se mantiene como el principal producto de exportación del país, pese a las restricciones sanitarias que afectan a varias empacadoras.

❓ ¿Cuánto camarón ecuatoriano compró China entre enero y septiembre de 2026?

China compró más de 3 400 millones de dólares en camarón ecuatoriano durante los primeros nueve meses de 2026.

Contexto: El país asiático continúa como el principal destino comercial del crustáceo nacional y concentra una parte importante de las exportaciones ecuatorianas.

❓ ¿Qué impacto tienen las suspensiones chinas en la industria camaronera de Ecuador?

Las restricciones limitan el acceso de 15 empacadoras ecuatorianas al principal mercado internacional del camarón nacional.

Contexto: La situación ocurre mientras las exportaciones del sector registran un crecimiento del 20 % en los primeros nueve meses de 2026. Las gestiones técnicas entre Ecuador y China buscan recuperar las autorizaciones comerciales.

❓ ¿Desde cuándo rigen las nuevas restricciones de China al camarón ecuatoriano?

Las nuevas suspensiones de nueve empacadoras ecuatorianas rigen desde el jueves 19 de noviembre de 2026.

Contexto: La medida se suma a los bloqueos anteriores y eleva a 15 el número de plantas sin autorización para exportar a China. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca mantiene conversaciones con las autoridades aduaneras chinas para revisar las observaciones sanitarias.

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