Lenín Moreno solo dejó 35 482 viviendas, según el Miduvi

Lucía Vásconez (I)

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda dice que los resultados del Plan Casa para todos del anterior Gobierno fueron mucho menores a los anunciados.

En el informe de Rendición de Cuentas del expresidente Lenín Moreno, presentado el 28 de mayo pasado a la Asamblea Nacional, se anota como un logro de la gestión “la entrega de aproximadamente 125 000 viviendas, con una inversión cercana de USD 3 000 millones a través de la Misión Casa para Todos”.

Pero, según una verificación física con corte a junio pasado y efectuada por el Miduvi, en realidad el Gobierno anterior planificó la construcción de 35 482 viviendas del Plan Casa Para Todos.

De ese número, se verificó que solo 16 373 correspondían a casas con subsidio total y, de dentro de este grupo, solo 9 860 son casas terminadas.

Otras 19 109 viviendas están a cargo de promotores privados, los beneficiarios accedieron a la tasa de interés preferencial de 4,96%.

“Las viviendas que están en construcción son cerca de 20 000. En estos proyectos, encima de todo, nosotros hemos tenido que hacer un arqueo (verificación física) que todavía no termina. Hay obras suspendidas, hay irregularidades, una cantidad de cosas que tenemos que ir sorteando poco a poco”, dijo Herrera.

Este Diario buscó la versión de Julio Recalde, exministro de Vivienda de Lenín Moreno, para que explique las cifras, pero no pudo ser contactado.

Sin embargo, de acuerdo con un informe de rendición de cuentas del 17 de mayo pasado, Recalde expone que la cifra de 125 000 viviendas incluye 54 291 unidades que fueron gestionadas a través de créditos preferenciales del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) y 21 490 unidades de vivienda que accedieron a incentivos para reconstrucción de casas, que fueron destruidas en el terremoto de 2016.

No obstante, precisa que de la cifra total, 89 720 son viviendas entregadas y el resto está en ejecución. “Hemos estado entregando viviendas de los contratos que ya están finalizando, pero quedan muchas en ejecución”, destacó.

El gobierno de Moreno impulsó la construcción de viviendas a través de bonos y una baja tasa de interés y otras condiciones preferenciales. Las viviendas de interés social (VIS) de la Misión Casa Para Todos corresponde a unidades desde los USD 23 000 a los USD 40 000, con un bono estatal de USD 6 000 y una tasa de interés del 4,9%, con 5% de entrada y hasta 25 años plazo.

También hay las VIS con precios de USD 40 000 a 71 000 y las viviendas de interés público (VIP) con valores desde los USD 71 000 hasta USD 91 000, que tienen como beneficio únicamente la tasa de interés preferencial del 4,99%, con un 5% de entrada y crédito de hasta 25 años plazo.

A pesar de los beneficios, muchos ciudadanos no han podido acceder a ellos por varias razones. Según el ministro Herrera, el segmento VIS no era tan atractivo para los constructores porque tenía una serie de requisitos y especificaciones en metros cuadrados que “hacía que los constructores simplemente no se metan en ese tipo de proyectos”.

El pasado 23 de junio, el Miduvi derogó siete acuerdos ministeriales, con el objetivo de simplificar trámites y “desde ahí hasta la fecha se han calificado 170 nuevos proyectos VIS y VIP, el 52% corresponde a proyectos VIS”, dijo Herrera.

Además, señaló que en la entrega del bono de USD 6 000 del Gobierno se han detectado irregularidades. “El Miduvi califica a los beneficiarios en base al Registro Social. Quizá hay personas que sí califican a la vivienda, pero que tal vez no pueden acceder por un tecnicismo. En eso estamos trabajando ahora, hay una distorsión, unas cuestiones técnicas que hay que resolver”, dijo.

Jaime Rumbea, portavoz de la Asociación de Promotores de Vivienda del Ecuador, señaló que otros problemas en el pasado han sido que se anunciaban bonos, pero no se pagaban a tiempo y se prestaban para la corrupción.

Para Henry Yandún, de Constructores Positivos, también falta promoción del fideicomiso para viviendas de menos de USD 90 000.

Frente a todo este escenario, Herrera anunció que presentará al presidente Guillermo Lasso el Plan Nacional de Hábitat y Vivienda, donde el sector privado jugará un rol clave. “Se va a volcar a la participación del sector privado mediante alianzas estratégicas y vamos a tener obra pública, bonos y otro tipo de incentivos, pero el grueso tiene que venir del sector privado”.

Sobre los bonos, dijo también que el enfoque será resolver problemas reales de la gente. “A veces el problema real no es necesariamente tener una casa nueva o gratis, el mayor déficit que tenemos es cualitativo” como mejora de la vivienda, de los servicios básicos, etc.

En cuanto a la Empresa Pública Casa para Todos, dijo que será reestructurada.