Campo Drago incrementa su producción petrolera en 117%

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

La empresa pública Petroecuador informó este 17 de septiembre de 2026 que el campo Drago, ubicado en la provincia de Sucumbíos, en la Amazonía ecuatoriana, incrementó su producción petrolera en aproximadamente 117% tras la incorporación del nuevo pozo direccional DRRA-050. Según la entidad, esta intervención aporta 1 543 barriles de petróleo por día (BPPD) y podría generar ingresos adicionales estimados en alrededor de 4 millones de dólares mensuales para el Estado.

Nuevo pozo en el campo Drago

De acuerdo con información emitida por Petroecuador, el pozo direccional DRRA-050 pertenece al campo Drago, que forma parte del activo Shushufindi. La puesta en marcha de esta infraestructura se suma a las acciones técnicas implementadas por la estatal y al trabajo desarrollado en las áreas de Geología, Reservorios e Ingeniería de Operaciones para optimizar el potencial productivo de esa zona.

La entidad explica que un pozo direccional es aquel que se perfora siguiendo una trayectoria previamente diseñada y desviándose de la vertical para alcanzar una zona específica del yacimiento. Según el reporte de la entidad, esta tecnología permite optimizar el acceso a las reservas de hidrocarburos, mejorar la eficiencia de las operaciones y reducir la necesidad de nuevas instalaciones en superficie.

Aumento de la producción

De acuerdo con registros de la estatal, la producción del campo Drago pasó de 3 225 barriles de petróleo por día en septiembre de 2025 a 7 006 barriles diarios al 14 de septiembre. La empresa señala que este crecimiento representa un incremento aproximado del 117%.

La entidad añade que este nivel de producción fortalece el aporte del campo a la producción nacional, que actualmente se ubica en 371 379 barriles de crudo por día.

Campo con 19 años de producción

El campo Drago tiene 19 años de historia productiva y es el segundo mayor productor del activo Shushufindi. Este activo está integrado además por los campos Aguarico, Shushufindi, Cobra y Condorazo, que también se encuentran en producción.

Según la empresa pública, en este activo se ejecutan de manera permanente actividades de desarrollo que incluyen perforación de nuevos pozos, reingresos a pozos existentes y reacondicionamiento de otros ya cerrados.

Noboa apunta a elevar producción petrolera a 500 000 barriles

El presidente Daniel Noboa se refirió a la producción del crudo este jueves. El jefe de Estado dijo que Ecuador registra un crecimiento en las exportaciones no petroleras y que el país debe aumentar su eficiencia en el área petrolera.

Durante una entrevista radial, manifestó que existen negociaciones avanzadas con compañías internacionales para incrementar la producción de crudo y alcanzar los 500 000 barriles en la segunda mitad del 2027. Sin embargo, no brindó nombres de las firmas involucradas ni el cronograma de las negociaciones.

Más información relacionada con la producción petrolera

Preguntas relacionadas con la producción petrolera en el campo Drago

❓¿Cuánto creció la producción petrolera del Campo Drago? La producción del Campo Drago creció aproximadamente un 117%. Según EP Petroecuador, la producción pasó de 3 225 barriles de petróleo por día en septiembre de 2025 a 7 006 barriles por día al 14 de septiembre de 2026. ❓¿Qué aporte tiene el nuevo pozo DRRA-050 en el Campo Drago? El pozo direccional DRRA-050 aporta 1 543 barriles de petróleo por día. La incorporación de esta estructura forma parte de las acciones de EP Petroecuador para fortalecer la producción petrolera del país desde el campo Drago, en la provincia de Sucumbíos. ❓¿Cuánto dinero adicional proyecta generar el Campo Drago? La nueva intervención proyecta generar alrededor de 4 millones de dólares adicionales al mes para el Estado ecuatoriano. De acuerdo con EP Petroecuador, estos ingresos están asociados a la incorporación del pozo direccional DRRA-050 y al incremento de la producción del campo. ❓¿Qué es un pozo direccional utilizado en el campo Drago? Es un pozo que se perfora siguiendo una trayectoria previamente diseñada y desviándose de la vertical para alcanzar una zona específica del yacimiento.

De acuerdo con Petroecuador, esta tecnología permite optimizar el acceso a las reservas de hidrocarburos, mejorar la eficiencia operativa y reducir la necesidad de nuevas instalaciones en superficie. ❓¿Qué relevancia tiene el Campo Drago dentro del activo Shushufindi? El campo Drago es el segundo mayor productor del activo Shushufindi. Cuenta con 19 años de historia productiva y forma parte de una estructura integrada además por los campos Aguarico, Shushufindi, Cobra y Condorazo, que se encuentran en producción.

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