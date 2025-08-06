El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) realizó un nuevo préstamo millonario a Ecuador este miércoles 6 de agosto de 2025.

Más noticias

CAF hizo un nuevo préstamo de 250 millones a Ecuador

El presidente del CAF, Sergio Díaz – Granados, llegó a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa en Guayaquil. En el encuentro de este miércoles, se suscribió un nuevo crédito para el país de 250 millones dólares.

El préstamo se destinará al Ministerio de Economía y Finanzas para el programa de transformación productiva y sostenible del agro ecuatoriano, indicó el Gobierno Nacional.

La Presidencia afirmó a través de un boletín que este crédito buscará mejorar la seguridad alimentaria, la generación de empleo rural y la promoción de prácticas agrícolas libres de deforestación y bajas en emisiones de carbono.

CAF comprometió otros 350 000 dólares para proyectos de fomento productivo

El CAF además comprometió 350 000 dólares no reembolsables para el fomento productivo en Ecuador.

El Gobierno detalló que de este monto, se destinarán 270 000 dólares para un proyecto de modernización y consolidación del sistema eléctrico ecuatoriano, que estará a cargo del Ministerio de Energía y Minas.

La inversión contempla diagnósticos normativos, técnicos y financieros; planificación de infraestructura prioritaria; fortalecimiento de sistemas operativos y el desarrollo de perfiles de inversión sostenibles.

Los otros 80 000 dólares restantes se destinarán al Instituto de Promoción del Ecuador (Pro Ecuador), “para desarrollar un sistema de cobro por servicios sostenible y mecanismos de gobernanza alineados con estándares internacionales”.

“El proyecto busca asegurar sostenibilidad financiera, transparencia, y un posicionamiento estratégico del país en el comercio internacional”, indicó el Gobierno.

En su visita a Ecuador, nuestro presidente ejecutivo @sergiodigra se reunió con el presidente @DanielNoboaOk para reafirmar nuestro compromiso con el desarrollo del país. Dialogamos sobre los proyectos en marcha y los nuevos en materias clave como empleo joven, energía, vivienda,… pic.twitter.com/O5JrHYMjoD — CAF (@AgendaCAF) August 6, 2025

Presidente del CAF se reunió con empresarios de Guayaquil

En su visita a Ecuador, Sergio Díaz – Granados conversó con Noboa y otras autoridades del Gobierno sobre los proyectos en marcha. Dialogaron sobre varios temas: empleo, energía, vivienda, conectividad y desarrollo productivo.

El presidente @DanielNoboaOk mantuvo un encuentro con Sergio Díaz-Granados, @sergiodigra, titular del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y reafirmar el respaldo internacional al desarrollo del país.… pic.twitter.com/p0ArK4PYhn — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) August 7, 2025

También participaron del encuentro la canciller Gabriela Sommerfeld, la ministra de Finanzas, Sariha Moya y la representante del CAF en Ecuador, Diana Mejía.

El presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe aprovechó su estadía en el país para reunirse con empresarios de Guayaquil. El objetivo fue encontrar estrategias para incrementar las exportaciones y la reactivación productiva, indicó el CAF.

Te recomendamos