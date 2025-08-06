El Viceministerio de Inclusión Económica informó que durante los dos primeros días de inscripciones del programa Jóvenes en Acción se registraron más de 60 000 postulantes.

66 887 personas se inscribieron en Jóvenes en Acción hasta este miércoles

Según detalló la entidad a través de un boletín, hastas este miércoles 6 de agosto de 2025 se inscribieron 66 887 personas para acceder al programa del Gobierno, Jóvenes en Acción.

El reporte indica que este número de postulantes se dividió en tres entidades públicas:

Ministerio de Educación : 29 759 inscritos

: 29 759 inscritos Ministerio de Transporte y Obras Públicas : 28 402 inscritos

: 28 402 inscritos Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos: 8 726 inscritos

Estas son las cinco provincias donde hubo más aspirantes:

Guayas : 26 337 registros

: 26 337 registros Manabí : 8 309 registros

: 8 309 registros Pichincha : 6148 registros

: 6148 registros Santa Elena : 5523 registros

: 5523 registros El Oro: 2969 registros

Inscripciones se realizaron pese a las inconsistencias en el sistema

Los aspirantes lograron inscribirse pese a que el portal web destinado al programa mantuvo inconsistencias hasta la tarde de este miércoles.

El Gobierno abrió las inscripciones este martes 5 de agosto. Sin embargo, durante todo el día la plataforma digital registró inconvenientes y fallos.

Por ello, varios jóvenes optaron por acercarse a uno de los puntos de servicio habilitados por el MIES. En algunas ciudades se evidenciaron largas filas.

🚨 ¡Atención!⁰Circula información falsa sobre el programa #JóvenesEnAcción.

⚠️ No te dejes engañar.⁰✅ La única información válida y verificada es la que se publica en los canales oficiales.

Infórmate bien. Comparte con responsabilidad.#ElNuevoEcuador #NoSeDetiene pic.twitter.com/bZ8VI2gIeV — Inclusión Ecuador 🇪🇨 (@InclusionEc) August 7, 2025

Miles de usuarios en redes sociales reclamaron las inconsistencias en el sistema de registro. Ante ello, la Cartera de Estado aceptó las fallas.

La entidad aseguró que los problemas se deben a “un ataque a la infraestructura tecnológica del sistema de inscripción“. Se indicó que se está investigando lo sucedido con el portal.

Las inscripciones en línea estarán habilitadas durante todo el mes, hasta el 30 de agosto.

Programa Jóvenes en Acción

Jóvenes en Acción es un programa creado por el Gobierno que está dirigido para ciudadanos de entre 18 y 29 años.

El presidente Daniel Noboa anunció que 80 000 jóvenes recibirán pasantías pagadas desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 1 de febrero de 2026. Antes de iniciar su labor, los participantes recibirán capacitación en octubre.

Las pasantías incluyen un pago mensual de 400 dólares durante tres meses: noviembre, diciembre y enero.

Quienes participen recibirán un certificado de pasantías en instituciones públicas. Las actividades se coordinan con los ministerios de Ambiente, Obras Públicas y Agricultura.

Para la segunda fase de este programa se destinaron más de 100 millones de dólares. En la primera etapa participaron más de 75 000 ciudadanos.

Requisitos del programa

No estar aportando al IESS

Ser mayor de 18 años y menor de 30

No tener título de tercer nivel

No ser beneficiario de ningún bono del MIES

Estar registrado en el programa Jóvenes en Acción de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt)

Enlace de inscripciones y oficinas del MIES

El enlace para las inscripciones a Jóvenes en Acción es el siguiente: https://jovenesenaccion.inclusion.gob.ec/

En este enlace puedes conocer las direcciones de los puntos de servicio del MIES a nivel nacional, en caso de que necesites soporte técnico.

