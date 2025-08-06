El presidente de la República, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción en cuatro provincias de Ecuador este miércoles 6 de agosto de 2025.

Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en Ecuador

El mandatario suscribió el Decreto Ejecutivo 76 la noche de este miércoles. En el documento se estableció el estado de excepción para las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí.

Noboa argumentó su decisión en el causal de grave conmoción interna.

“En estas provincias hubo un incremento de índices de violencia, cometimiento de delitos e intensidad de la perpetración de ilícitos por grupos armados organizados“, manifiesta el decreto.

Estado de excepción tendrá una vigencia de 60 días

La declaratoria de estado de excepción tendrá una vigencia de 60 días a partir de hoy. En este tiempo se buscará mitigar la delincuencia con acciones del Bloque de Seguridad, conformado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Esta medida suprime los derechos de domicilio e inviolabilidad de correspondencia. El Ministerio de Defensa estará a cargo de coordinar las acciones con todas las entidades e instituciones competentes.

El decreto fue firmado por Daniel Noboa en la ciudad de Guayaquil.

Derecho de domicilio

La suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio consiste en la realización de inspecciones, allanamientos y requisas por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en lugares donde se oculten miembros de grupos delincuenciales.

Derecho de inviolabilidad de correspondencia

La suspensión del derecho a la inviolabilidad de correspondencia pretende la identificación,

análisis y recopilación de mensajes, comunicaciones, cartas y/o misivas físicas o electrónicas

que tengan por objeto el ocultamiento de cualquier miembro de grupos armados organizados.

