Fecha de publicación: 24 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de noviembre de 2026

En Milagro, los agricultores recurrían al chulco para su cultivo de cacao de exportación y los cafetaleros de Loja hacían créditos internacionales para financiar su operación y exportar su café. A través de una iniciativa innovadora, esos productores ahora tienen acceso al crédito formal nacional, con una baja tasa de interés y sin hipotecas.

Esta es la historia de cuatro asociaciones de cacaoteros, de la Unión de Organizaciones Campesinas Cacaoteras del Ecuador (Unocace), y de la Federación Regional de Asociaciones de Pequeños Cafetaleros Ecológicos del Sur del Ecuador (Fapecafes).

Una iniciativa de créditos sostenibles para los agricultores

En octubre de 2026, Ecuador participó con la iniciativa de créditos sostenibles en los Premios Verdes, un movimiento social y ambiental de Latinoamérica y el Caribe que destaca proyectos de la región, relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Se trata del proyecto Finanzas Verdes para el Cacao Sostenible, ejecutado por la Fundación Heifer Ecuador en alianza con el Banco Codesarrollo y cuatro asociaciones de base, que pertenecen a Unocace. Este fue uno de los cinco finalistas en la categoría Finanzas Sostenibles de Premios Verdes, donde el ganador fue un modelo de Perú, llamado Financiamiento Verde para microfinanzas.

Finanzas Verdes para el Cacao Sostenible es parte del programa Promesa y el proyecto Alianzas para la Sostenibilidad del Cacao y Café (Pasos) que impulsa Heifer Ecuador con los productores.

Mauricio Muñoz, gerente del proyecto Pasos, explica que la iniciativa comenzó en 2024 luego de que detectaron que a los agricultores les hacía falta capital para comprar la cosecha a los socios, dinamizar la comercialización asociativa y cumplir los contratos de venta con los compradores europeos. No tenían recursos, pese a que cuentan con un producto de calidad y con certificaciones orgánicas y de comercio justo, e inclusive con compradores en Europa, a donde se exporta el cacao y café sostenibles.

2024, un año de altos precios para el cacao y el café

El 2024 también fue un año de precios altos para los dos productos, sobre todo del cacao que se disparó de 3 000 a 12 000 dólares la tonelada. Con ese incremento, las asociaciones necesitaban capital para sostener su modelo a través de la compra del producto a los socios, comenta Muñoz.

Entonces, conocieron una realidad preocupante: “la falta de liquidez obligaba a algunas asociaciones a recurrir al financiamiento informal, con intereses súper altos de hasta 20% mensual”. Es decir, se pedía plata al chulco, reconoce Karina Avilés, administradora de la Asociación de Trabajadores Agrícolas 2 de Mayo de Milagro, que producen cacao y que accedieron a un crédito bancario.

Con el fin de que los agricultores aprovecharan esta oportunidad de precios altos, Heifer Ecuador impulsó la alianza con el Banco Codesarrollo, Unocace y Fapecafes. La fundación se enfocó en fortalecer las capacidades de las organizaciones en el cumplimiento de marcos normativos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en temas administrativos-financieros, balances del grupo y gestión del negocio para acceder al financiamiento.

Banco Codesarrollo se unió a esta alianza tripartita y su balance es que es una relación fructífera (ver nota más abajo)

Agricultores de la Asociación 2 de Mayo de Milagro cambiaron al chulquero por créditos sostenibles para mover el cacao

Karina Avilés lleva seis años como administradora de la Asociación 2 de Mayo en Milagro, que reúne a 61 productores de cacao. Ella recuerda que hubo cosechas en que la plata no le alcanzaba para comprar todo el cacao de los socios para entregar a Unocace. Esta organización, que agrupa a 22 asociaciones cacaoteras, incluida la 2 de Mayo, se encarga de la exportación directa de su cacao a Europa.

Su problema era no contar con capital propio para la compra y pago a los 61 productores. “Nosotros compramos el cacao y tenemos que hacer el proceso (de secado) para venderlo a Unocace en 20 ó 25 días. En ese tiempo, cada semana acopiamos, pero no había los recursos para comprar el cacao seguido”.

Muchas veces solo tenían fondos para cubrir 50 o 100 quintales, sin embargo, cuando llegaba la época de cosecha aumentaba hasta 200 por semana y no había capital.

“Créalo, en ese momento desesperante”, dice ella, acudía a los chulqueros. Conseguía 10 000, 15 000 o 20 000 dólares, con intereses de entre 15% y 20%. “Era altísimo”, recuerda. “Imagínese regalar el esfuerzo de la asociación, se lo hizo por la necesidad”.

Para su suerte, conocieron a los técnicos de Heifer Ecuador, quienes llegaron a su recinto para conocer su secadora automática de cacao y les mencionaron el proyecto de los créditos sostenibles para los agricultores. Ella les pidió que tomaran en cuenta a la asociación.

Un crédito alivió a la asociación

Ella veía imposible conseguir un préstamo en la banca, porque ya se lo habían negado: le dijeron que no daban a asociaciones y que le podían prestar a ella, pero en montos pequeños.

A Heifer le gustó los logros que habían conseguido-dice Avilés- y la incluyeron en el proyecto Finanzas Verdes para el Cacao Sostenible. Formaron una alianza con Unocace y accedieron en 2025 a un crédito a 18 meses con 9,5% de interés. “Me sorprendí. Tuvimos los papeles en regla y el trámite fue rápido”.

En 10 meses cubrieron el 75% del crédito y ahora en noviembre terminan de pagar todo y ya se alistan para una renovación, asegura la administradora.

Con liquidez llegaron a comprar 400 quintales por semana. El centro de acopio quedó pequeño y una parte se vendió a otros compradores luego de cumplir con el cupo a Unocace. Al año entregan de 3 200 a 3 500 quintales anuales a Unocace, que exporta a Suiza.

Su experiencia es otra con un crédito. Trabajó tranquilamente, porque tuvo liquidez para comprar el cacao a los productores. “El año pasado el quintal estuvo hasta en 600 dólares y tuvimos una muy buena cosecha, comparada con este año”. Actualmente, el quintal de cacao orgánico se comercializó la semana pasada en 240 dólares más un bono de 10 dólares por comercio justo. Una semana antes estuvo en 255 dólares.

Ya no tuvo que pagar de 1 500 a 3 000 dólares por intereses al chulco, que pudieron haberse quedado en la asociación. Lo dice resignada, pero con alivio.

Fapecafes abandonó a una financiera europea

Los agricultores del cultivo de café en Loja, El Oro y Zamora Chinchipe comenzaron sus exportaciones a Europa con créditos internacionales de dos financieras, una de Bélgica y otra de Holanda. Víctor Yanangómez, expresidente de Fapecafes, recuerda que así estuvieron los casi 25 años que tiene la organización agrícola, hasta que en 2024 dieron un giro con un crédito sostenible nacional.

A inicios de sus exportaciones, la banca nacional les negó los créditos y los intereses eran muy caros. Ellos necesitaban acopiar el café en grandes cantidades, por lo que requerían capital. La única manera fue la banca internacional, que les dio facilidades y los clientes estaban en Europa.

Con el tiempo las financieras se volvieron más exigentes, como entregar los créditos cuando querían o reducir los montos, e incluso una vez les cobraron penalidades por no usar la totalidad del préstamo; esa vez tuvieron una baja producción y no necesitaron toda la plata. Yanangomez comenta que sufrieron abusos.

Esa situación se revirtió cuando se contactaron con Heifer en Quito. Esa relación los llevó al Banco Codesarrollo, que les ofreció una línea de crédito a una tasa baja y desde 2024 trabajan juntos. Primero llegó un préstamo urgente y luego otro para 2025, sin otra garantía que el aval de Heifer. “Los intereses se quedan aquí, en nuestro Ecuador”.

Tras años buenos, Yanangómez calcula que Fapecafes triplicó su capital de trabajo propio y tienen mucha solvencia. Ya no sienten tanta presión para vender el café por anticipado, a veces a “precios irrisorios”. Ahora, la meta es reunir un fuerte capital propio y dejar de depender de cualquier financiera. Fapecafes reúne a más de 800 productores de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe.

Los créditos sostenibles para cacaoteros y cafetaleros tienen 0% de morosidad

En otros lados, la tasa para un crédito productivo llega al 22%. Raúl Navas, de la Gerencia de Economía Popular y Solidaria y Ambiente del Banco Codesarrollo, explica que 9,5% de interés es una tasa que los agricultores de cacao y café pueden pagar.

Navas cuenta que esa Gerencia nació para atender a cooperativas de ahorro y crédito y a organizaciones de productores, como los de cacao y café y de otros productores que necesiten recursos para trabajar.

Para él, la alianza tripartita con Heifer y las organizaciones de agricultores (Unocace y Fapecafes) funciona porque cada uno tiene su rol para ayudar a que los productores accedan a los préstamos. Heifer da la asistencia técnica y el seguimiento, mientras que el banco pone el dinero. Primero comenzaron con Fapecafes y hace dos años con cuatro organizaciones de cacao y luego con Unocace.

Estas organizaciones no tenían buena información contable, expresa. “Mucha gente dice que es riesgoso, y es cierto”, reconoce. Sin embargo, Heifer las acompañó para cumplir los requisitos de los análisis financieros.

El banco tampoco pidió hipotecas. Firmó un convenio tripartito con las organizaciones y los compradores europeos, que depositan el dinero en Codesarrollo.

Tras la experiencia, su balance es 0% de morosidad de Unocace y Fapecafes, a las que considera grandes empresas agrícolas, pero de agricultores, pues se manejan como cualquier negocio en las grandes ligas.

Banco Codesarrollo destaca esta alianza porque están apoyando con créditos a agricultores que hacen producción verde, orgánica y cumpliendo requisitos exigentes del mercado europeo; y por ello, son sostenibles.

Navas busca más organizaciones, sobre todo las que pasan de pequeñas empresas a pymes. También ofrece crédito a las organizaciones agrícolas, con al menos tres años de vida.

Los créditos en Ecuador

Preguntas frecuentes sobre los créditos sostenibles para agricultores de cacao y café