Demanda de crédito crece en Ecuador y la banca prevé más solicitudes para el tercer trimestre

El 1 de agosto de 2026, el Banco Central del Ecuador (BCE) informó que las entidades financieras privadas registraron un aumento en la demanda de crédito durante el segundo trimestre del año. La tendencia se mantendría entre julio y septiembre, según las previsiones del sector.

El crecimiento de las solicitudes ocurrió mientras los requisitos para aprobar nuevos créditos se volvieron ligeramente más estrictos. Para el tercer trimestre, los bancos privados prevén flexibilizar esas condiciones, mientras que las cooperativas y mutualistas anticipan que mantendrán sus restricciones.

Bancos esperan una mayor demanda de crédito

Los bancos privados reportaron un incremento de nuevas solicitudes y estiman que la demanda continuará en ascenso durante el tercer trimestre. Las cooperativas de ahorro y crédito y las mutualistas también registraron un aumento y esperan una expansión mayor.

Los resultados corresponden a la Encuesta de Perspectivas de Oferta y Demanda de Crédito, realizada por el BCE entre el 7 y el 17 de julio de 2026. Participaron 23 bancos privados, 334 cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 1 al 4, y cuatro mutualistas.

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📄 | La demanda de crédito continúa fortaleciéndose y las entidades financieras privadas prevén una mayor expansión durante el tercer trimestre de 2026, según la más reciente encuesta del Banco Central del Ecuador.



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Entidades mantienen cautela para aprobar solicitudes

En el segundo trimestre, las entidades percibieron un leve endurecimiento de los estándares aplicados para aprobar nuevos préstamos. El entorno económico y sus perspectivas, los cambios normativos y el riesgo de la cartera de clientes actuales o potenciales incidieron en esa decisión.

Los bancos registraron el menor nivel de restricción y esperan flexibilizar sus requisitos durante el siguiente trimestre. En cambio, las cooperativas y mutualistas ajustaron sus condiciones de aprobación y prevén mantener esa tendencia.

Microcrédito y consumo tendrán más controles

En la banca privada, las principales restricciones se concentraron en el crédito productivo. Sin embargo, las entidades esperan flexibilizar las condiciones para este segmento durante el tercer trimestre.

Las cooperativas y mutualistas aplicaron mayores restricciones a los créditos productivos y microcréditos. Para el siguiente trimestre, anticipan controles más estrictos en microcrédito y consumo.

Empresas buscan recursos para capital de trabajo

La mayor demanda de crédito productivo y microcrédito entre las empresas estuvo relacionada principalmente con la necesidad de invertir en capital de trabajo y con la situación económica de los clientes.

En los hogares, el incremento de las solicitudes de créditos de consumo y vivienda estuvo asociado con necesidades de financiamiento, la confianza de los consumidores y la compra de activos fijos y vehículos.

Demanda de crédito en Ecuador; preguntas frecuentes

¿Qué ocurrió con la demanda de crédito en Ecuador? Las entidades financieras privadas registraron un aumento en las solicitudes de crédito durante el segundo trimestre de 2026.

Los bancos, cooperativas y mutualistas esperan que la demanda continúe creciendo entre julio y septiembre. ❓¿Los requisitos para obtener un crédito se volvieron más estrictos? Sí. Durante el segundo trimestre, las entidades financieras aplicaron estándares ligeramente más restrictivos para aprobar nuevos préstamos.

Entre los factores mencionados constan el entorno económico, los cambios normativos y el riesgo de la cartera de clientes actuales o potenciales. ❓¿Qué prevén los bancos para el tercer trimestre de 2026? Los bancos privados esperan una mayor demanda de crédito y anticipan una flexibilización de sus condiciones de aprobación.

Las cooperativas y mutualistas, en cambio, prevén mantener sus restricciones y aplicar mayores controles en algunos segmentos. ❓¿Qué tipos de crédito tendrán mayores controles? Las cooperativas y mutualistas anticipan condiciones más estrictas para los microcréditos y los créditos de consumo.

En la banca privada, las restricciones se concentraron en el crédito productivo, aunque las entidades esperan flexibilizarlo durante el tercer trimestre. ❓¿Por qué empresas y hogares están solicitando más créditos? Las empresas buscan principalmente recursos para capital de trabajo y para responder a su situación económica.

En los hogares, el aumento se relaciona con necesidades de financiamiento, compra de vivienda, vehículos y otros activos, además de la confianza de los consumidores.

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