Fecha de publicación: 20 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de noviembre de 2026

El Black Friday se adelanta en Ecuador y este viernes 20 de noviembre de 2026 activa promociones en centros comerciales de Quito, Guayaquil y Samborondón. Los establecimientos ofrecen descuentos en ropa, tecnología, electrodomésticos y artículos para el hogar. Algunos también ampliarán sus horarios de atención y ofrecerán parqueadero gratuito durante el fin de semana.

Más noticias

La jornada se adelantó una semana respecto de la fecha internacional, prevista para el 27 de noviembre, para evitar que las compras coincidan con las elecciones seccionales del domingo 29. Las promociones se extenderán en varios establecimientos hasta el domingo 22 e incluso hasta finales de mes.

Quito: descuentos y horarios de los centros comerciales

En Quito, los centros comerciales prepararon promociones y horarios especiales para facilitar las compras durante el Black Friday.

Centro Comercial El Bosque: ofrece descuentos de hasta el 50% y promociones de 2×1. Este sábado 21 realizará el encendido de su árbol de Navidad. El viernes atenderá hasta las 20:00 y el parqueadero cuesta 1 dólar.

ofrece descuentos de hasta el 50% y promociones de 2×1. Este sábado 21 realizará el encendido de su árbol de Navidad. El viernes atenderá hasta las 20:00 y el parqueadero cuesta 1 dólar. Mall El Jardín: tiene promociones en varias marcas. Sukasa, por ejemplo, ofrece el 50% de descuento en artículos seleccionados. El estacionamiento es gratuito las dos primeras horas y, desde la tercera, cuesta 1 dólar.

tiene promociones en varias marcas. Sukasa, por ejemplo, ofrece el 50% de descuento en artículos seleccionados. El estacionamiento es gratuito las dos primeras horas y, desde la tercera, cuesta 1 dólar. Quicentro Shopping: en el norte de Quito, extenderá su horario hasta las 22:00 desde este viernes hasta el domingo 22. Sus locales ofrecen promociones en moda, tecnología, hogar y accesorios. El parqueadero es gratuito las dos primeras horas; después cuesta 2 dólares por hora o fracción.

en el norte de Quito, extenderá su horario hasta las 22:00 desde este viernes hasta el domingo 22. Sus locales ofrecen promociones en moda, tecnología, hogar y accesorios. El parqueadero es gratuito las dos primeras horas; después cuesta 2 dólares por hora o fracción. San Luis Shopping: en el Valle de Los Chillos, atenderá hasta las 22:00 durante los Black Days, que se extenderán hasta el domingo 22. El parqueadero será gratuito y sin límite de tiempo.

en el Valle de Los Chillos, atenderá hasta las 22:00 durante los Black Days, que se extenderán hasta el domingo 22. El parqueadero será gratuito y sin límite de tiempo. Quicentro Sur: mantendrá sus promociones hasta el domingo 29 de noviembre. Atenderá hasta las 21:30, excepto los domingos. Las ofertas incluyen locales de helados, ropa y electrodomésticos.

Guayaquil y Samborondón: promociones y horarios de atención

En Guayaquil y Samborondón, los establecimientos también activaron campañas de descuentos y ampliaron sus jornadas durante el fin de semana.

Riocentro Shopping: atenderá el viernes 20 y domingo 22 de 10:00 a 22:00. El sábado 21 extenderá su horario hasta la medianoche, de 10:00 a 00:00, por la campaña Black Hours.

atenderá el viernes 20 y domingo 22 de 10:00 a 22:00. El sábado 21 extenderá su horario hasta la medianoche, de 10:00 a 00:00, por la campaña Black Hours. El Paseo Shopping: abrirá el viernes 20 y sábado 21 de 10:00 a 22:00. El domingo 22 atenderá desde las 08:00 hasta las 22:00 por la actividad Despierta y Gana. Aplican restricciones.

abrirá el viernes 20 y sábado 21 de 10:00 a 22:00. El domingo 22 atenderá desde las 08:00 hasta las 22:00 por la actividad Despierta y Gana. Aplican restricciones. Policentro: atenderá el viernes 20 y sábado 21 de 10:00 a 20:00, y el domingo 22 de 11:00 a 20:00. También realizará el Black Weekend del 27 al 29 de noviembre. El viernes 27 y sábado 28 abrirá de 10:00 a 21:00, y el domingo 29 de 11:00 a 20:00.

atenderá el viernes 20 y sábado 21 de 10:00 a 20:00, y el domingo 22 de 11:00 a 20:00. También realizará el Black Weekend del 27 al 29 de noviembre. El viernes 27 y sábado 28 abrirá de 10:00 a 21:00, y el domingo 29 de 11:00 a 20:00. Centro Comercial Malecón: mantendrá su campaña Black Week hasta el domingo 22, con descuentos en mercadería seleccionada. Su horario extendido será de 08:30 a 20:30. Las promociones están sujetas a restricciones.

mantendrá su campaña Black Week hasta el domingo 22, con descuentos en mercadería seleccionada. Su horario extendido será de 08:30 a 20:30. Las promociones están sujetas a restricciones. Mall del Sol: realizará su Black Weekend del 20 al 22 de noviembre. Durante esos tres días ofrecerá parqueadero gratuito.

realizará su Black Weekend del 20 al 22 de noviembre. Durante esos tres días ofrecerá parqueadero gratuito. CityMall y Mall del Sur: participarán en los Black Days con descuentos de hasta el 70% en productos seleccionados. Los locales e islas atenderán el viernes y sábado de 10:00 a 21:00, y el domingo de 10:00 a 20:00. Los patios de comidas tendrán los mismos horarios.

participarán en los Black Days con descuentos de hasta el 70% en productos seleccionados. Los locales e islas atenderán el viernes y sábado de 10:00 a 21:00, y el domingo de 10:00 a 20:00. Los patios de comidas tendrán los mismos horarios. Mall del Norte y Village: mantendrán su campaña Black Week del 20 al 27 de noviembre, con descuentos de hasta el 50% en locales participantes. El viernes 20 y sábado 21 abrirán de 10:00 a 21:00, y el domingo 22 de 10:00 a 20:00.

Los descuentos dependen de cada establecimiento y, en algunos casos, aplican únicamente para productos seleccionados. Antes de acudir, conviene revisar las condiciones de las promociones y considerar los horarios especiales de cada centro comercial.

Te recomendamos