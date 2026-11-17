Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de noviembre de 2026

El Black Friday en Ecuador 2026 se realizará el viernes 20 de noviembre y no el 27, como ocurre tradicionalmente en Estados Unidos. La Cámara de Comercio de Guayaquil decidió adelantar la fecha para evitar que coincida con las elecciones locales del 29 de noviembre.

La expectativa del sector comercial es alta. Según las proyecciones de la Cámara, las ventas alcanzarían los 1 610 millones de dólares durante esta jornada de descuentos. La decisión busca que consumidores y comercios aprovechen una de las temporadas más importantes para las ventas sin que los desplazamientos relacionados con el proceso electoral afecten la actividad comercial.

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Black Friday en Ecuador 2026 llega con expectativas de crecimiento

El adelanto de la fecha fue adoptado junto con la Federación Nacional de Cámaras de Comercio y la Asociación de Almacenes de Electrodomésticos del Ecuador (Asadelec).

De acuerdo con Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el cambio busca que consumidores y comercios aprovechen plenamente una temporada considerada clave para las ventas.

El gremio estima que durante esta edición se moverán alrededor de 1 610 millones de dólares. La proyección toma como referencia los comprobantes electrónicos registrados durante 2025.

Los datos oficiales del Servicio de Rentas Internas (SRI) muestran que durante el Black Friday del 2025 las ventas llegaron a 1 384,1 millones de dólares. Esa cifra representó un incremento del 20,9% frente al Black Friday de 2024.

Los factores que impulsan las proyecciones

El analista económico Julio Galárraga identifica al menos tres factores coyunturales que podrían favorecer el desempeño comercial de esta edición.

Uno de ellos es precisamente el adelanto de la fecha. A su criterio, se trata de una estrategia comercial que resulta atractiva para evitar que las compras previas al proceso electoral se vean afectadas por los desplazamientos de los votantes.

A esto se suma el feriado declarado por el presidente Daniel Noboa para promover las visitas a Loja durante el Festival Internacional de las Artes Vivas.

Según Galarraga, este contexto permite que las personas dispongan de más tiempo para visitar los establecimientos comerciales. “En lugar de tener gente viajando para las elecciones, las personas tendrán mucho tiempo para irse a un centro comercial, a una tienda o a un local para ver cuáles son las ofertas que existen”, señaló.

Otro elemento que podría dinamizar las ventas es el adelanto del pago del décimo tercer sueldo. Este beneficio fue depositado el 16 de noviembre para todos los servidores públicos y también para trabajadores de algunas empresas que se acogieron a la propuesta planteada por el Ejecutivo.

Para el especialista, la combinación de tiempo disponible y recursos recién recibidos crea un escenario favorable para el consumo. “Esto configura un escenario para que el día viernes tengamos personas con mucho tiempo y con un décimo tercero recién cobrado. Las tiendas van a tener mucha más oportunidad de vender más cosas, con personas que tienen dinero fresco en su bolsillo y sin apuros”, agregó.

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El comercio electrónico también apuesta por la temporada

La expectativa no se concentra únicamente en las tiendas físicas. El comercio electrónico también busca aprovechar el impulso de las compras de noviembre.

Por esta razón, el Cyber Day, organizado por la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE), fue adelantado este año. El evento comenzó el 16 de noviembre y concluirá el miércoles 18 de noviembre.

Leonardo Ottati, director de la CECE, señaló que esta edición coincide con la temporada de Black Friday y las compras de Navidad, por lo que se espera una alta participación de consumidores. Como referencia, recordó que el CyberDay.ec realizado en agosto registró un crecimiento del 17% en ventas.

Ottati considera que cada vez más ecuatorianos utilizan estas fechas para adelantar compras navideñas de manera completamente digital, aprovechando la comodidad de comprar desde sus hogares u oficinas.

Un posible riesgo para las previsiones

Pese al optimismo del sector comercial, Galárraga advierte que las proyecciones no están garantizadas.

El analista menciona que el comportamiento de los consumidores podría verse influido por la preocupación ante el fenómeno de El Niño, especialmente en la Costa. Algunas personas optarían por reservar parte de sus recursos en lugar de destinarlos a compras durante el Black Friday.

Según su análisis, existe la posibilidad de que ciertos consumidores prioricen el ahorro ante eventuales necesidades relacionadas con inundaciones u otras afectaciones en diciembre y enero.

Sin embargo, también considera que ese mismo contexto podría impulsar la demanda de otros productos distintos a los tradicionalmente asociados con el Black Friday, como artículos de ferretería, bombas de agua y bienes orientados a enfrentar posibles efectos del fenómeno climático.

Galárraga estima que el crecimiento esperado por el sector podría ubicarse entre el 15% y el 20%, aunque aclara que esa perspectiva no es una certeza. Añade que, incluso si el incremento resulta menor, el hecho de que la economía continúe expandiéndose implica mayores oportunidades de empleo vinculadas a la actividad comercial y a la necesidad de atender un mayor volumen de ventas.

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Black Friday en Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuánto moverá el Black Friday en Ecuador 2026? La Cámara de Comercio de Guayaquil proyecta ventas por 1 610 millones de dólares durante el Black Friday en Ecuador 2026.

La estimación fue presentada para la jornada de descuentos del 20 de noviembre de 2026. La proyección toma como referencia los comprobantes electrónicos de 2025. En el Black Friday del año pasado, las ventas alcanzaron 1 384,1 millones de dólares, según datos oficiales del Servicio de Rentas Internas. ❓ ¿Por qué se adelantó el Black Friday en Ecuador 2026? Se adelantó para evitar que coincida con las elecciones locales previstas para el 29 de noviembre de 2026.

La decisión fue adoptada por la Cámara de Comercio de Guayaquil, la Federación Nacional de Cámaras de Comercio y la Asociación de Almacenes de Electrodomésticos del Ecuador (Asadelec). El objetivo es que consumidores y comercios aprovechen plenamente la temporada de ventas sin que los viajes de los electores afecten la actividad comercial. ❓ ¿Qué factores podrían impulsar las ventas del Black Friday en Ecuador 2026? El cambio de fecha, el adelanto del pago del décimo tercer sueldo y el feriado son los principales factores mencionados para impulsar las ventas.

El analista económico Julio Galárraga considera que el adelanto del Black Friday evita interferencias con el proceso electoral. Además, el décimo tercer sueldo fue depositado el 16 de noviembre para los servidores públicos y algunas empresas se acogieron a la propuesta del Ejecutivo. A esto se suma el feriado promovido en torno al Festival Internacional de las Artes Vivas en Loja. ❓ ¿Qué expectativa tiene el comercio electrónico durante el Black Friday en Ecuador 2026? La Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico espera una alta participación de consumidores durante esta temporada.

Para aprovechar el escenario comercial de noviembre, el Cyber Day fue adelantado y se desarrolla entre el 16 y el 18 de noviembre. Leonardo Ottati indicó que esta edición coincide con el Black Friday y las compras navideñas. Como referencia, recordó que el CyberDay.ec de agosto registró un incremento del 17% en ventas. ❓ ¿Qué riesgo podría afectar las proyecciones del Black Friday en Ecuador 2026? La preocupación de algunos consumidores por el fenómeno de El Niño podría reducir el nivel de compras previsto.

Julio Galárraga señala que algunas personas podrían preferir guardar dinero para enfrentar posibles eventualidades relacionadas con el fenómeno climático, especialmente en la Costa. Sin embargo, también considera que esa situación podría impulsar la compra de otros productos, como artículos de ferretería o bombas de agua, distintos a los que tradicionalmente lideran las ventas del Black Friday.

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