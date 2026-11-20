Fecha de publicación: 20 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de noviembre de 2026

El Black Friday en Ecuador no se realizará este año en la misma fecha que en Estados Unidos y otros países de la región. Mientras la jornada de descuentos está prevista para el 27 de noviembre en mercados como Colombia, Perú y Chile, los establecimientos comerciales ecuatorianos decidieron adelantarla al viernes 20 de noviembre de 2026.

Más noticias

La decisión coincide con otros eventos que podrían impulsar las compras de los consumidores: el adelanto del décimo tercer sueldo para los servidores públicos y un feriado decretado para el 20 de noviembre. En este escenario, los comercios esperan un aumento de las ventas durante una de las campañas comerciales más importantes del año.

¿Por qué se adelantó el Black Friday en Ecuador?

El principal motivo para modificar la fecha del Black Friday en Ecuador fue evitar que coincida con las elecciones seccionales previstas para el domingo 29 de noviembre de 2026.

Según explicó Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, la cercanía de las elecciones podía afectar tanto a los consumidores como a los comercios, debido a los desplazamientos y actividades asociadas a ese fin de semana.

Además, varios establecimientos decidieron adelantar las ofertas desde el lunes 16 de noviembre y mantenerlas hasta el domingo 22 de noviembre.

¿Qué comercios participarán?

De acuerdo con la Asociación de Almacenes de Electrodomésticos del Ecuador (Asadelec), entre las cadenas que participarán en esta edición se encuentran Artefacta, Crecos, Comandato, Jaher, Japón, Orve Hogar, La Ganga, Marcimex, Sukasa y Todo Hogar.

La expectativa del sector comercial es favorable. La Cámara de Comercio de Guayaquil estima que las ventas del Black Friday en Ecuador podrían aumentar entre un 15% y un 20% respecto al año anterior y superar los 1 610 millones de dólares.

En 2025, las ventas alcanzaron los 1 384,1 millones de dólares, según datos oficiales citados en la información entregada.

Así pueden beneficiarse los consumidores

Para un estudiante universitario, un trabajador del sector privado o una ama de casa, el adelanto del Black Friday en Ecuador significa más tiempo para planificar las compras y comparar precios antes de tomar una decisión.

También coincide con la llegada de recursos adicionales para algunas familias, como el décimo tercer sueldo, lo que podría ampliar la capacidad de compra durante esta temporada.

Sin embargo, los especialistas advierten que los descuentos solo resultan beneficiosos cuando responden a necesidades reales y no a compras impulsivas motivadas por la emoción de las promociones.

Las recomendaciones para aprovechar los descuentos

El experto en finanzas personales Juan Espinoza recomienda evitar las compras impulsivas y recordar que un descuento no siempre equivale a un ahorro.

Por ejemplo, comprar un artículo de 200 dólares por 120 dólares significa gastar 120 dólares, no ahorrar 80 dólares . Por ello, aconseja comparar precios, fijar un presupuesto máximo antes de comprar y revisar el costo total cuando se utilizan facilidades de pago o financiamiento.

También recomienda no confundir el cupo de la tarjeta de crédito con dinero disponible. Una persona que gana 800 dólares mensuales y tiene una tarjeta con un cupo de 3 000 dólares no dispone de 3 800 dólares para gastar, sino de 800 dólares y la posibilidad de adquirir una deuda de 3 000 dólares .

Además, los expertos sugieren utilizar con cautela el décimo tercer sueldo, destinar parte de esos recursos al ahorro, considerar inversiones y priorizar el pago de deudas con intereses elevados. La idea es que las promociones permitan aprovechar oportunidades de compra sin comprometer los ingresos futuros ni la estabilidad financiera del hogar.

Te recomendamos