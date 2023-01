Banco Central recomienda no aceptar ni cambiar billetes manchados

Autoridades recomienda no aceptar billetes entintados. Foto: Cortesía Banco Central

Redacción Elcomercio.com

El Banco Central del Ecuador recomienda a la ciudadanía no aceptar ni cambiar billetes manchados, porque se trataría de dinero robado.

El pasado 17 de enero de 2023, la institución aprobó la implementación del entintado de billetes cuando se activa la alerta de robo en los cajeros automáticos.

Se trata del Sistema Inteligente Neutralizador de Billetes que es un mecanismo de seguridad para hacer frente a la delincuencia y al robo de cajeros en el país.

Las entidades del sistema financiero implementarán un Sistema Inteligente de Entintado de Billetes.



Este mecanismo tiene un dispositivo inteligente que mancha los billetes cuando detecta un intento de robo en cajeros automáticos.



¿Cuál es el objetivo de entintar los billetes?

En caso de robo en cajeros, este sistema expulsa una tinta especial que mancha de manera permanente los billetes, haciendo que el dinero pierda su valor, pues no podrá ser aceptado como medio de pago.

La tinta de seguridad de este sistema deja un rastro notorio, que se extiende hacia el centro de los billetes y normalmente es más visible en los bordes.

Este entintado es fácilmente reconocible y se diferencia de otro tipo de manchas. Pues esta tinta mancha gran parte del billete y no puede ser removida por ningún proceso, ni con ninguna sustancia.

¿Qué se puede hacer con un billete entintdo?

Estos billetes no pueden ser cambiados ni canjeados en ninguna institución financiera siendo solo el Banco Central del Ecuador (BCE) que es el ente encargado de hacerlo. No obstante, no receptará de forma directa en sus ventanillas de canje, billetes a personas naturales o jurídicas que hayan sido entintados mediante este sistema.

La resolución aprobada en 2022 determina que solo las entidades financieras que recuperen total o parcialmente estos billetes entintados podrán cambiarlos en el BCE, previa denuncia ante las autoridades competentes.

Por tal motivo se recomienda a la ciudadanía y a los negocios que realizan transacciones con efectivo que no acepten estos billetes entintados ya que se trata de dinero robado.

