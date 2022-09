Baja ejecución del presupuesto afecta directamente al empleo en el país

Imagen referencial. La ejecución presupuestaria no supera el 50% en todas las entidades gubernamentales. Foto: Pixabay

Lucía Vásconez. Redactora (I)

La recaudación tributaria y los altos precios del petróleo han permitido que el Ecuador tenga ingresos superiores a USD 12 700 millones, entre enero y julio de este 2022. El monto representa el 23% más de lo recibido en el mismo período del año pasado.

Sin embargo, el nivel de gasto del Go­bierno no ha tenido un buen ritmo. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, la ejecución presupuestaria no supera el 50%, a pocos meses de que se termine el 2022. La entidad no explicó a qué se debe el bajo nivel de gasto público en general.

La Fundación Ciudadanía y Desarrollo realizó un análisis de la ejecución presupuestaria registrada en el primer semestre de este año. De acuerdo con el documento, en las tres funciones del Estado hay una ejecución del 49%.

Y de las 26 entidades adscritas a la Función Ejecutiva, el gasto llega al 38,7%. Los ministerios de Desarrollo Urbano y Vivienda, el de Energía y Recursos Naturales No Renovables y la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades registran una ejecución menor al 10%.

David Castellanos, docente y analista económico, señaló que la demora en la ejecución ha llevado a una ralentización de la economía del país. Según las previsiones del Banco Central del Ecuador, la economía nacional tendrá un crecimiento de solo 2,8% para este año.

Además, la baja ejecución impacta directamente al empleo, agregó Castellanos. Según cifras del Instituto de Estadística y Censos (INEC), la tasa de empleo adecuado llegó a 32,2%, en julio pasado, es decir, solo tres de cada 10 ecuatorianos tienen un trabajo pleno.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es un gran generador de empleo, registró una ejecución del 27% entre enero y junio de este año.

Ministerio de Defensa

Al cierre del primer semestre, esta Cartera registra una ejecución presupuestaria del 41,02%. El presupuesto para personal sufrió un recorte de USD 5 millones y quedó en USD 1 222 millones para 2022. Según datos de la entidad, un 45% de este rubro ya fue devengado hasta la mitad del año.

Además, esta Cartera de Estado contó con USD 94,2 millones para la compra de bienes de larga duración y otros USD 87 millones para bienes de consumo. Los egresos corrientes suman USD 40 millones. El Ministerio de Defensa está en el sexto lugar de las instituciones que más han ejecutado su presupuesto en lo que va del año.

Ministerio de Salud Pública

La entidad cuenta con un presupuesto de USD 3 213 millones para 2022 y su nivel de ejecución llega al 40% a la mitad del año. Sus egresos más significativos están en el pago de personal, por USD 1 543 millones, equivalente a un 48% de sus recursos. Otros USD 788,4 millones se destinan al pago de bienes y servicios.

En cuanto a programas de inversión, el Gobierno ha asignado menos de USD 1 millón en infraestructura y equipos médicos. En junio pasado se declaró a la salud en emergencia, y se destinaron USD 80 millones para medicamentos. Esperan en los próximos meses usar más recursos en la compra de fármacos.

Ministerio de Educación

Esta Cartera de Estado tiene una ejecución presupuestaria del 39,03% en los primeros seis meses del año. La entidad tuvo una reducción de menos del 1% anual en su presupuesto, con un ajuste a la baja en obra pública y bienes para inversión, llegando a los USD 80,9 millones y USD 11,8 millones, respectivamente.

Su nivel de ejecución presupuestaria se debe principalmente al rubro de bienes de larga duración, pues de los USD 479 millones presupuestados, solo se han devengado USD 4 049. Los egresos más significativos son los destinados al pago de personal. Si no se ejecuta más presupuesto este va a la baja para el siguiente año.

Ministerio de Transporte

Esta institución llegó al 27% de ejecución presupuestaria hasta junio pasado. Su nivel de ejecución es bajo considerando que está a cargo de la construcción de las obras del país, que genera miles de empleos de mano de obra no calificada. El 21% de los USD 280,7 millones entregados a esta entidad para obra pública se devengaron al cierre del primer semestre; es decir, USD 59 millones.

El ministro de la cartera, Darío Herrera, afirmó que llegarán al 100% del presupuesto hasta finales de año. El problema de que no haya una adecuada ejecución es que en los últimos meses todas las instituciones van a tratar de gastar apresuradamente.

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda

Esta es una de las entidades con más bajo nivel de ejecución presupuestaria a mitad de año. De los USD 74,2 millones asignados, apenas ha comprometido USD 5,8 millones en un semestre; es decir, apenas el 7,8%. El Ministerio de Vivienda cuenta con un presupuesto anual de USD 1,2 millones para obra pública, que no se ha tocado en los seis primeros meses del año.

Por su parte, el Miduvi asegura que su ejecución presupuestaria es del 74% hasta agosto. Cuando no se completa la ejecución presupuestaria, los recursos que no fueron gastados son revisados a la baja para el siguiente año.

Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables

Redujo poco más de USD 43 millones de su presupuesto anual, llegando a USD 97,5 millones para 2022. La institución ajustó todas sus cuentas, de tal forma que el 54% de sus fondos se destinen a inversiones financieras; es decir, USD 52,5 millones, pero este monto no se usó en el primer semestre. Según la Cartera de Estado, la ejecución de egresos permanentes llega al 51%. Además, señaló que la gestión operativa se cumple de acuerdo con lo programado y planificado para este año. Aseguran que cumplirán con la ejecución del presupuesto hasta finalizar este año fiscal.