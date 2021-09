El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, quien presidía la Sesión No. 727, suspendió la designación y posesión de los miembros de las dos Juntas hasta tener más argumentos jurídicos. Foto: Twitter de @AsambleaEcuador

Lucía Vásconez (I)

Para este jueves, 16 de septiembre del 2021, la Asamblea convocó a la sesión del Pleno No. 727, para la elección y posesión de los miembros de la Junta de Regulación Monetaria y de la Junta de Regulación Financiera, de entre las dos ternas enviadas por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Pero se suspendió la designación.

Para la Junta de Regulación Monetaria los candidatos propuestos son: Pablo Andrés Guerrón, María Paulina Vela y Gustavo Paúl Solorzano.

La terna para la Junta de Regulación Financiera está compuesta por: Galo Mauricio Valencia, Rosa María Herrera Delgado, Marcos Geovanny López Narváez.

En la designación de los tres miembros de la Junta de Regulación Monetaria, el análisis jurídico de la Asamblea señaló que dos de los miembros de la terna no cumplían con los requisitos establecidos en la Ley.

Por su parte, el asambleísta Pabel Muñoz (Unes) pidió un punto de información y señaló que el presidente Lasso debió enviar nueve nombres para la elección de los tres miembros de cada junta. Por ello, pidió un informe del departamento jurídico de la Asamblea para evitar errores de procedimiento en la designación.

El asambleísta Diego Ordóñez (Creo) señaló que la Ley dispone que la Asamblea designe y posesione de la terna enviada por el presidente de la República a los miembros de la junta y no dice ternas, por ello pidió continuar con la sesión.

Salvador Quishpe (Pachakutik) criticó que la lista enviada por el presidente Lasso y dijo que no se rige a la Constitucional en lo que se refiere a la paridad, la plurinacionalidad y de interculturalidad y dijo que la norma tenía vacíos y que no se entendía si se debe enviar tres ternas o solo una.

Juan Fernando Flores (Acuerdo Nacional) coincidió con Quishpe y pidió que se suspenda la sesión para analizar el tema con los jefes de bancada, ya que la Ley no es clara, pero que eso no es responsabilidad del presidente Lasso ni de actual Asamblea.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, quien presidía la Sesión No. 727, suspendió la designación y posesión de los miembros de las dos Juntas hasta tener más argumentos jurídicos.

La designación y posesión de los miembros de las Juntas por parte de la Asamblea Nacional lo dispone la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización, aprobada en abril de este 2021.

Esta Ley estableció que la actual Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera se divida dos: la Junta de Regulación Monetaria, encargada de formular la política monetaria para que el Banco Central del Ecuador la instrumente; y la Junta de Regulación Financiera, que establecerá la política en los ámbitos crediticio, financiero, de seguros y valores.

Las dos juntas serán parte de la Función Ejecutiva y cada una estará conformada por tres miembros que serán profesionales técnicos con amplia experiencia en los ámbitos de su competencia y sin conflictos de intereses.

Los miembros de las juntas estarán funciones por 4 años.