Acuerdo de Primera Fase con EE.UU. cumple un año con resultados positivos

En el primer año del Acuerdo de Primera Fase con Estados Unidos existen beneficios para pequeños exportadores, señalan expertos. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Diana Serrano (I)

El Acuerdo de Primera Fase entre Ecuador y Estados Unidos cumplió este agosto de 2022 un año de vigencia. Este instrumento ha impulsado la relación bilateral, sobre todo en temas de comercio.

En diciembre de 2020, Ecuador y Estados Unidos firmaron el protocolo del Acuerdo de Primera Fase. Después de que ambos países realizarán los debidos procesos internos de ratificación, este entró en vigencia el 4 de agosto de 2021.

Este acuerdo comprende cuatro capítulos relacionados a facilidades para el comercio internacional, buenas prácticas de regulación, lucha anticorrupción y beneficios para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Oportunidades para pequeños exportadores

El sector exportador hace un balance positivo del acuerdo en su primer año. Xavier Rosero, vicepresidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), dijo que este mecanismo ha permitido mantener activa la relación comercial con Estados Unidos. "(El acuerdo) nos permite ir despejando los temas que antes no tenía un espacio para poderse tratar. Hoy ya tienen mecanismos para ir resolviéndose" aseguró.

Así se ha logrado establecer un marco regulatorio para facilitar el comercio entre ambos países, que no se lo tenía antes. "Esto ha permitido que el Ecuador empiece a cambiar su comportamiento en materia regulatoria, justamente para poder cumplir con los compromisos", dijo Rosero.

De esa forma, los exportadores están implementando mejores prácticas para el ingreso de productos al mercado norteamericano, a raíz del acuerdo. En contraparte, Estados Unidos trabaja en aligerar los procesos de aduana. "Este es un tema que toma tiempo y en el cuál se está avanzando del lado del lado", aseguró Felipe Espinosa, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana (AMCHAM).

Para Rosero, ha sido importante la inclusión de nuevos segmentos de exportadores en este acuerdo. "Mipymes de sectores que no fueron visibilizados están llegando a Estados Unidos. Por ejemplo, de comunidades lideradas por mujeres".

Expandir el comercio con Estados Unidos

Rosero destaca que este Acuerdo de Primera Fase se debe traducir en el inicio de negociaciones formales para un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, sobre todo para impulsar aranceles preferenciales. Estos no fueron incluidos en el mecanismo actual.

No obstante, esto no es tan fácil, ya que ese país no está alcanzado acuerdos comerciales con otras naciones, recalcó Espinosa. El experto aseguró que la prioridad de Ecuador debe ser expandir el comercio con dicho mercado y buscar la manera de reducir el desbalance comercial, que existe en comparación con Colombia y Perú. Estos países tienen un TLC con el país norteamericano.

En ese sentido, Rosero consideró que se debe impulsar un eje de trabajo permanente. "La idea es que estos primeros resultados no tengan solo un efecto temporal, sino que se trabajen de manera sostenible", afirmó.

Estados Unidos es el segundo destino comercial de Ecuador, tras China. Entre enero y junio de 2022, Ecuador exportó USD 2 031 millones y tuvo un crecimiento del 16%, frente a igual periodo del año pasado. Los principales productos de exportación a ese mercado son camarón, banano y plátano, flores y cacao en grano.