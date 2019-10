Reforma elimina beneficios a quien gane más de USD 100 000

LEA TAMBIÉN

La reforma tributaria finalmente llegó en la noche del viernes 18 de octubre del 2019 a la Asamblea. Entre las novedades que trae el proyecto de ley están la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, la contribución temporal de empresas y las facilidades para emprendedores.

La expectativa inicial del Gobierno era recaudar USD 585 millones, pero tras los eventos suscitados por 11 días de paralizaciones, la propuesta sufrió cambios en varios temas y ahora la meta de Finanzas es obtener USD 450 millones.



El viernes 18 de octubre del 2019, en cadena nacional, el presidente Lenín Moreno reiteró que no hay incremento del impuesto al valor agregado (IVA) e informó que los contribuyentes con ingresos mayores a USD 100 000 al año “no tendrán derecho a la reducción del impuesto a la renta en gastos personales”.



Asimismo, la contribución de las empresas durante tres años estuvo dirigida inicialmente a las que facturaban más de USD 10 millones al año. Ahora se aplicará un esquema escalonado para añadir a más sociedades. Las de mayores ingresos aportarán más.



Así, las empresas que facturaron hasta USD 1 millón en el 2018 no pagarán ninguna contribución. Las firmas con ingresos entre USD 1 millón y 5 millones contribuirán con el 0,10%. Las que facturaron entre USD 5 y 10 millones aportarán el 0,15% de sus ingresos. Y las que superan los USD 10 millones pagarán el 0,20%, informó el ministro de Finanzas, Richard Martínez.

Esta medida rendirá USD 180 millones al año, pero el paquete tributario generará USD 532 millones. “Estos recursos tendrán un destino específico: la seguridad de ustedes, la seguridad de los ciudadanos”, afirmó Moreno.



Para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) se retirarán procesos administrativos tributarios, con el objetivo de alivianar sus gestiones y costos internos. En ese sentido, se suprimirá la obligatoriedad de retención de impuestos a más de 100 000 mipymes. También se crearán mecanismos de facilitación tributaria.



A los exportadores, en cambio, se los apoyará con una devolución simplificada automática de impuestos al comercio exterior, conocido como ‘drawback’. Se dará mayor énfasis a las mipymes.



Con el fin de apoyar a las empresas localizadas en la Sierra Centro, que resultaron más afectadas durante los días de protesta, el Gobierno plantea reducir la tarifa del impuesto a la renta para el 2020. Actualmente la tasa es del 25%.

Esas firmas también contarán con facilidades de pago y remisión de intereses, multas y recargos. Para preservar el ambiente y la salud se gravará con impuestos a las fundas plásticas e insumos a los cigarrillos electrónicos.



En una entrevista televisiva, Martínez refirió: “hemos buscado un equilibro dentro de esa reforma tributaria, insisto, para no perder el enfoque y el punto neurálgico, que es la ­facilitación de la inversión, la facilitación del emprendimiento y también garantizar recursos para la sostenibilidad fiscal”. Al sector bananero se le beneficiará con la eliminación de distorsiones en el pago del impuesto único a la renta.



Quedaba pendiente conocer si la iniciativa legal incluiría temas importantes que fueron anunciados por Moreno el 1 de octubre y que despertaron expectativas positivas.



Uno de esos cambios tiene que ver con el impuesto a la salida de divisas (ISD). Al principio se anunció que la tarifa de ese tributo se reduciría a la mitad para las aerolíneas, dentro de la política de cielos abiertos. Pero hasta el cierre de esta edición no se conoció si fue descartada, por la necesidad de recursos que tiene el Fisco ante la no eliminación de subsidios a los combustibles.

Un asunto que sí fue incluido tiene que ver con los nuevos capitales que entren al país. Al salir no pagarán ese gravamen.



Varios puntos incluidos en la reforma tributaria responden a los requerimientos que los gremios empresariales han demandado por años.



La presentación de esta reforma, que se preveía para las 22:30 de ayer, es un requisito para que el Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) apruebe el tercer desem­bolso a Ecuador, valorado en USD 250 millones, como parte del acuerdo de financiamiento suscrito en marzo.



El FMI dijo anoche que espera un decreto del gobierno de Ecuador para concluir la segunda revisión del programa económico por el cual le otorgó un préstamo de USD 4 200 millones. El economista subjefe para América Latina, Krishna Srinivasan, dijo en conferencia de prensa: “Tomamos todo eso en consideración y cuando tengamos un nuevo decreto, sacaremos cuentas y avanzaremos con la revisión poco después”.