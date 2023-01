Negocios de San Francisco piden acercamientos con el Metro

David Viteri es dueño de una despensa en la calle Benalcázar. Foto: Evelyn Jácome / EL COMERCIO

Evelyn Jácome (I)

47 locales comerciales rodean a la plaza de San Francisco, en el Centro Histórico de Quito. Allí funcionará la única parada que el Metro tendrá en el Casco Colonial. Pero en las calles transversales hay al menos unos 300 negocios más.

Venden de todo: zapatos, alimentos, disfraces, medicinas, piñatas, ropa, golosinas… Y la mayoría de negocios tiene algo en común: dicen no haber tenido acercamientos con el Municipio. Esto a pesar de que faltan pocos días para que los trenes empiecen a operar y la estación abra sus puertas al público.

Este Diario realizó un recorrido en el sector de la estación de San Francisco y habló con los dueños de siete establecimientos. De estos, seis aseguraron que nadie del Municipio ni del Metro de Quito los ha contactado para capacitarlos o para llevar a cabo alguna estrategia para enfrentar la llegada masiva de pasajeros.

Según los primeros estudios que realizó el Metro de Quito, a esta estación arribarían más de 40 000 personas cada día. Los dueños de los negocios coincidieron en varios puntos. A continuación, los seis pedidos más importantes de los entrevistados:

'No nos toman en cuenta para nada'

Isabel Timbiano

Isabel Timbiano es propietaria de un local de venta de artículos para fiestas en San Francisco. Foto: Evelyn Jácome / EL COMERCIO

“Nadie nos ha contactado. No nos toman en cuenta para nada. Yo tengo mi negocio desde el 2009, diagonal a la Plaza de San Francisco. Vendo todo para fiestas infantiles. Hace un año, una señorita nos daba información sobre la construcción, los avances, pero no se concretó nada.

Durante la construcción, nosotros sufrimos mucho. Como todo estaba cerrado y salían volquetas con materiales, los clientes dejaron de venir. Para que tenga una idea, antes de eso cada día vendía hasta USD 500, pero en la construcción se bajó a USD 300.

Luego llegó la pandemia y nunca pudimos recuperarnos. Ojalá nos ayuden de alguna forma para poder superar la crisis. Mi pedido es que nos involucren en el trabajo".

‘Si no hay una estrategia, la apertura de la estación no nos beneficiará’

David Viteri

"Yo tengo la tienda desde hace 10 años. Vendo productos de aseo, útiles escolares y productos de temporada, por ejemplo, ahorita tenemos espuma de carnaval y más cosas.

Ni Municipio ni el Metro nos han contactado para prepararnos por la afluencia del Metro. Durante la construcción si nos comunicaban con claridad sobre los cierres, pero de ahí nada. Me parece que más que unos dos años nos vimos afectados por los trabajos, las ventas bajaron en un 60% mas o menos.

No hemos podido recuperarnos, además el clima no ayuda. La verdad, si no hay una estrategia, no vamos a mejorar ni con la apertura de las paradas. Ojalá la autoridad nos busque y asesore. Ese es mi pedido".

‘Al principio sí venían, pero ya se olvidaron de nosotros’

Imelda Bastidas

"Nosotros vendemos todo tipo de cazado desde hace más de 12 años. No tenemos ni idea cuándo va a empezar a funcionar el Metro ni si eso nos va a beneficiar.

Mi esposo dice que sí, porque más gente va a venir, pero yo creo que solo van a cruzar de pasadita. La gente anda apurada y van a querer llegar rápido a su destino.

Otra cosa fuera si la gente del Municipio nos viniera a capacitar, que nos deben exhibir en la calle la mercadería, o poner nuestros anuncios en la parada. Pero nada de eso ha pasado. Solo el polvo nomás hemos tragado como qué.

Fueron años de construcción, y al principio sí nos venían a visitar para explicarnos lo que iban a hacer. Pero ya se olvidaron de nosotros. Mi pedido es que se acuerden que también existimos.

'Ya con el Metro, las personas pueden venir al Centro a tomarse un cafecito'

Alfonso Cajas

"Esta cafetería existe desde hace ocho años. Estamos a unos pocos metros de la estación de San Francisco y la verdad es que sí creemos que van a mejorar las ventas.

Seguramente más personas van a madrugar para ir en el tren y nosotros estamos incluso pensando en ampliar el horario de atención. Hay muchas personas que quisieran venir al Centro a tomarse un cafecito, pero es un lío el tráfico y los parqueaderos siempre están llenos

Cuando empiece a funcionar el Metro, pueden venir en tren. Vamos incluso a poner ofertas. Ojalá el turismo al Centro mejore. Lo malo es que las autoridades no han hecho mucho por los negocios, por no decir nada.

Sí les conozco a los del Metro porque al inicio sí venían, pero acabó la construcción y desaparecieron. Mi pedido es que mejore la comunicación y nos incluyan en los planes".

'Mi hijo va a pararse afuera de la estación para entregar publicidad de mi negocio'

Narcisa Cajeao

"Nosotros alquilamos disfraces desde hace más de 11 años. No sabe lo afectados que estamos por lo de la pandemia y la crisis.

Las ventas bajas empezaron antes mismo, cuando cerraron todo para la construcción de la estación. No había por dónde pasar, todo era una polvareda y era hasta peligroso porque las volquetas pasaban cargadas y aquí las calles son estrechas.

Sí nos perjudicaron bastante, y qué pena porque nadie ha respondido por eso. Nosotros tenemos la esperanza de que cuando empiece a funcionar el tren, las personas lleguen más fácilmente y nos hagan el gasto.

A mí, al menos, nadie se me acercado a decirme cómo mejorar mi atención cuando llegue más gente o cómo aprovechar que vengan más pasajeros.

Mi hijo dice que va a salir con unos papeles a pararse por la estación para que la gente sepa que nosotros estamos aquí. Ojalá mejoran las ventas. Fuese una maravilla si hacen un plan con nosotros".

‘Debería mejorar la comunicación’

Michael Henríquez

"Nunca nos han consultado nada de nada, ni siquiera cuando hubo afectación al espacio público, como a las veredas. Y hay que recordar que los clientes no podían llegar al negocio lo que de algún modo perjudicó las ventas.

Yo atiendo en una farmacia ubicada en plena Benalcázar. Sí me gustaría que haya una mejor comunicación y que podamos trabajar juntos para dar un servicio innovador a los usuarios que lleguen al Metro y pasen consumiendo en nuestros locales".

El Metro de Quito responde la dudas de los negocios

Vista del interior de la estación de San Francisco, del Metro de Quito. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El Metro de Quito informó que desde el inicio de la construcción, se hizo sensibilización y acercamiento con cada establecimiento cercano a cada estación. Se explicó cómo será el proceso, cómo funcionará el sistema y los beneficios que llegarán con la mayor demanda de usuarios y usuarias.

Dice que tuvieron acercamientos con los establecimientos en San Francisco, la plaza de Santa Clara y hasta el bulevar de la 24 de Mayo. Además, que el proceso tuvo una pausa desde 2021 que se modificó el equipo de trabajo, pero se lo retomó. Han trabajado –aseguran- por ejemplo con Baguette, representantes del Grupo Cid, Casa Gangotena, entre otros.

El objetivo es que las personas conozcan la obra y todos los beneficios desde el transporte, lo económico y lo turístico y cómo eso representará mayor afluencia de clientes para ellos. Se habló además del cuidado que merecen las estaciones y la obra en sí.

Según la empresa, solo en San Francisco se ha tenido acercamiento con 44 715 personas entre vecinos y negocios.