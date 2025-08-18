La península de Crimea, situada en el mar Negro, está bajo control de Rusia desde 2014. Para el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, ese territorio es parte fundamental de su país y recuperarlo es un objetivo central en la guerra contra Moscú.

Zelenski enfrenta presiones sobre Crimea en medio de la guerra

Zelenski insiste en que Crimea debe volver a Ucrania. Sin embargo, enfrenta presiones externas.

Este domingo 17 de agosto, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el conflicto podría terminar “casi de inmediato” si Kiev renuncia a recuperar la península y descarta el ingreso a la OTAN.

“Recuerden cómo empezó. No recuperar Crimea dada por Obama y no entrar a la OTAN por parte de Ucrania”, escribió Trump en redes sociales.

Historia de Crimea y disputas entre Rusia y Ucrania

La península ha cambiado de manos en distintas etapas históricas. Desde el tratado de 1654 permaneció bajo control ruso durante más de tres siglos.

En 1954 pasó a Ucrania bajo la Unión Soviética y, tras la independencia de 1991, se estableció como república autónoma con capital en Simferopol.

El 5 de mayo de 1992, el Parlamento local declaró la independencia y la ratificó en un referéndum. Años después, en 1997, Rusia y Ucrania firmaron el Tratado de Amistad que permitía a Moscú usar la base de Sebastopol a cambio de respetar la integridad ucraniana.

Ese acuerdo se amplió en 2010 hasta 2042, pero en 2014 Vladímir Putin lo anuló tras la anexión de Crimea.

Referéndum de Crimea en 2014 y rechazo internacional

El derrocamiento del presidente ucraniano Víktor Yanukovich en febrero de 2014 abrió paso a la proclamación de independencia de Crimea.

El 16 de marzo se celebró un referéndum en el que la mayoría votó por adherirse a Rusia. Ucrania no lo reconoció y organismos como la ONU, la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos lo calificaron de ilegal.

Las potencias occidentales respondieron con sanciones políticas y económicas contra Moscú.

De la tensión militar de 2021 a la invasión rusa en 2022

La crisis volvió a escalar en diciembre de 2021, cuando Occidente denunció que Rusia había concentrado más de 90 000 soldados en la frontera con Ucrania. Kiev también reforzó su presencia en el Donbás. Dos meses después, en febrero de 2022, Moscú inició la invasión a gran escala.

Crimea, escenario de ataques durante la guerra en Ucrania

Desde el inicio de la invasión, Crimea se convirtió en uno de los principales blancos militares. Ucrania ha dirigido ataques contra infraestructura estratégica, sobre todo contra el puente de 19 kilómetros que conecta la península con Rusia.

El 8 de octubre de 2022, una fuerte explosión destruyó parte de esa vía, considerada por Putin como una obra emblemática para el transporte militar y civil.

Con información de EFE