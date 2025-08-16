El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este sábado 16 de agosto de 2025 que la negativa de Rusia a acordar un alto el fuego previo a una negociación de paz complica la situación.

“Vemos que Rusia rechaza los numerosos llamamientos a un alto el fuego y todavía no determina cuándo pondrá fin a la matanza. Esto complica la situación”, declaró Zelenski en un mensaje en X.

Ucrania insiste en detener la guerra

El mandatario ucraniano señaló que si Rusia no muestra voluntad para detener los ataques, será más difícil lograr una coexistencia pacífica con su vecino durante décadas.

Pese a ello, aseguró que junto con sus aliados trabaja por la paz y la seguridad. “Detener la matanza es un elemento clave para detener la guerra”, afirmó.

Reunión de Zelenski con Trump en Washington

Zelenski adelantó que se prepara para la reunión del lunes en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El encuentro ocurrirá tras la cita del mandatario estadounidense con el líder ruso, Vladímir Putin, realizada el viernes en Alaska.

“Es importante que los líderes sostengan una conversación para esclarecer los detalles y definir qué pasos son necesarios y cómo funcionarán”, comentó Zelenski respecto a la propuesta de Trump de celebrar una cumbre trilateral con Putin.

Prioridades de Ucrania en el acuerdo de paz

El presidente de Ucrania reiteró que las prioridades de su país en la negociación de un acuerdo de paz son el alto el fuego en todos los frentes y la liberación de los ucranianos en cautiverio ruso.

También destacó la necesidad de garantías de seguridad creíbles con la participación de Europa y Estados Unidos, y advirtió que Ucrania no aceptará decisiones sobre cuestiones territoriales sin su implicación.