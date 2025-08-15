El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este viernes, 15 de agosto de 2025, que las negociaciones celebradas en Alaska con su colega de Estados Unidos, Donald Trump, habían sido “constructivas” y “útiles”.

Más noticias

“Nuestras negociaciones transcurrieron en una atmósfera constructiva y mutuamente respetuosa. Han sido tremendamente sustanciales y útiles“, dijo durante una rueda de prensa conjunta en la base aérea de Elmendorf-Richardson, cerca de Anchorage (Alaska).

Sin acuerdo sobre Ucrania en reunión entre Putin y Trump en Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, concluyeron este viernes su cumbre en Alaska con una breve rueda de prensa conjunta en la que no anunciaron ningún acuerdo sobre la paz en Ucrania.

Marco Rubio presente en el encuentro

Trump está acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Oriente Medio y mediador con el Kremlin, Steve Witkoff. Putin, por su parte, se encuentra junto al ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

Está previsto que tras esta reunión de tres a tres, que en un principio iba a ser solo entre los mandatarios, se celebre un almuerzo. Continuará el diálogo con una versión ampliada de las delegaciones antes de que los líderes comparezcan ante los medios en una rueda de prensa conjunta.

Por parte de EE.UU. se añadirán el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la jefa de gabinete, Susie Wiles.

Delegación rusa

En la delegación rusa, también viajaron con Putin el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov; el de Finanzas, Antón Siluanov, y el representante para la cooperación económica exterior, Kiril Dmitriev, entre otros.

Trump recibió a Putin en la base aérea de Elmendorf-Richardson, a las afueras de Anchorage, con una alfombra roja y con una actitud cordial. Tras posar ante las cámaras, ambos se han dirigido hasta el lugar de la reunión en la ‘Bestia’, el vehículo blindado del presidente de EE.UU..

Una reunión de más de dos horas entre Putin y Trump

Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, estuvieron reunidos dos horas y media después de que comenzara la cumbre para negociar una tregua en Ucrania en Anchorage, en el estado de Alaska.

Según informaron funcionarios de la Casa Blanca, la primera toma de contacto de esta cumbre comenzó sobre las 11:30 hora local.

Tras esta reunión de tres a tres, que en un principio iba a ser solo entre los mandatarios, se celebró un almuerzo para seguir dialogando con una versión ampliada de las delegaciones antes de que los líderes comparecieran ante los medios en una rueda de prensa conjunta.

Es la primera visita de Putin a suelo estadounidense desde 2015, cuando se reunió con el entonces presidente, Barack Obama, y la primera de Putin con un líder de EE.UU. desde que se inició el conflicto entre Kiev y Moscú.

Enlace externo: Vladímir Putin