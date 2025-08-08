El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, sostendrán una cumbre bilateral el próximo 15 de agosto en Alaska, según confirmaron tanto el Kremlin como el propio Trump.

Alaska, escenario estratégico para la reunión

Este encuentro, el primero entre ambos líderes desde 2018, busca abordar temas clave, especialmente la búsqueda de una solución pacífica a la crisis ucraniana.

La reunión marca un hito en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, países vecinos separados por el Estrecho de Bering. Se busca un diálogo positivo en medio de las tensiones globales.

El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, destacó la elección de Alaska como sede.

“Rusia y Estados Unidos comparten fronteras, y resulta lógico que nuestra delegación cruce el Estrecho de Bering para esta cumbre”, afirmó.

La ubicación subraya la cercanía geográfica entre ambos países y facilita la logística para la delegación rusa.

Contexto de la cumbre entre Trump y Putin

Ushakov señaló que la reunión priorizará opciones para resolver la guerra en Ucrania, un conflicto que ha marcado la agenda internacional desde 2022.

La cumbre en Alaska llega tras meses de especulaciones sobre posibles negociaciones entre Trump y Putin.

Ambos líderes han expresado interés en abordar la crisis ucraniana, aunque las posiciones de Rusia y Ucrania sobre un acuerdo de paz permanecen distantes.

Trump ha mencionado la posibilidad de un intercambio de territorios, una propuesta que genera controversia. Este encuentro, el primero desde que Trump asumió su segundo mandato en 2025, podría sentar las bases para nuevas negociaciones en un escenario global complejo.

Perspectivas para una futura reunión en Rusia

El Kremlin expresó su deseo de que una próxima cumbre entre Putin y Trump ocurra en territorio ruso. “Ya entregamos la invitación al presidente de Estados Unidos”, indicó Ushakov.

La última reunión entre ambos líderes ocurrió en Helsinki en 2018, mientras que el encuentro más reciente de Putin con un presidente estadounidense fue en 2021, con Joe Biden en Ginebra.

Con información de EFE.

