El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, se reunen este viernes, 15 de agosto de 2025, en la base aérea de Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska, para un encuentro que el Kremlin estima durará al menos seis horas.

El portal El País informó que la delegación rusa llegó con un ánimo “combativo” a esta cita, considerada crucial para el futuro de la guerra en Ucrania.

Apreton de manos entre Donald Trump y Vladímir Putin

El arribo de ambos mandatarios estuvo marcado por un breve apretón de manos y una sesión fotográfica oficial. Trump aterrizó primero, con un leve retraso, y se reunió a bordo del Air Force One con senadores de Alaska antes de recibir a Putin en la alfombra roja.

Según El País, las expectativas de un acuerdo concreto son bajas, aunque Trump expresó que no se sentirá satisfecho si no se logra al menos un avance hacia un alto el fuego.

Una cita con proyección internacional

El secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff acompañan al mandatario estadounidense. El El País señala que, de salir bien la reunión, Trump impulsaría un encuentro trilateral con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en el corto plazo. Sin embargo, fuentes diplomáticas advierten que las posiciones de ambas partes siguen siendo distantes.

Para Putin, esta cumbre representa una oportunidad de reposicionamiento internacional, especialmente tras la orden de arresto emitida contra él en 2023 por el Tribunal Penal Internacional.

El líder ruso busca mostrar que sigue siendo un actor central en el tablero geopolítico, mientras que Trump pretende proyectar liderazgo global y capacidad de negociación.

No se emitirán comunicados durante la reunión

Los líderes se trasladaron en un vehículo oficial hacia el edificio donde se desarrollarán las conversaciones a puerta cerrada. No se prevé que se emitan comunicados durante la reunión, y se espera que la prensa reciba únicamente una declaración conjunta al finalizar el encuentro.

