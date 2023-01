Zelenski habla con sus aliados sobre las hostilidades de la guerra con Rusia

Zelenski insiste en hablar con sus alisados sobre la agresión rusa. Foto: EFE

Europa Press (I)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha mantenido este martes 3 de enero del 2023 dos conversaciones, una con Jonas Har Stere, primer ministro noruego, y con Mark Rutte, primer ministro de Países Bajos. Allí ha sostenido sus impresiones sobre la marcha de la Guerra con Rusia.

Zelenski sostuvo en primer lugar una conversación telefónica con el premier noruego sobre la situación en la línea del frente a medida que avanza la invasión rusa del territorio.

"Le he comentado al primer ministro noruego los riesgos de un incremento de la violencia en el frente. He hablado de las necesidades urgentes de Ucrania en materia de defensa", ha aseverado en un mensaje de Twitter.

Asimismo, ha puntualizado que ha dado las gracias a las autoridades noruegas por "el apoyo recibido a la infraestructura energética" de Ucrania y la "financiación otorgada para adquirir gas de cara al invierno".

El Gobierno noruego ha hecho entrega además de ayudas para la construcción de una decena de puentes, por lo que se espera que las estructuras y materiales lleguen al país a lo largo de este mes de enero.

Con Países Bajos

Luego, Zelenski abordó con el primer ministro holandés, Mark Rutte, el riesgo de que se produzca un aumento significativo de las hostilidades en la línea de frente y ha destacado la necesidad de tomar medidas para "dar una respuesta adecuada" a la situación.

"He mantenido una conversación telefónica con el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte. Ha hablado del riesgo de un aumento de los combates y el potencial desafío que esto supone, así como de la necesidad de defendernos y poner en marcha una respuesta adecuada", ha aseverado Zelenski en un mensaje difundido a través de su cuenta de Telegram.

Así, ha indicado que están "tomando las medidas necesarias para maximizar y reforzar Ucrania" de cara al próximo encuentro del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania (UDCG), también conocido como 'formato Ramstein', un formato creado el pasado mes de abril por Estados Unidos. El primer encuentro de este tipo tuvo lugar en la base militar de la ciudad alemana homónima.

Rutte, por su parte, ha señalado que Países Bajos "hará todo lo posible por ayudar a Ucrania no solo a defenderse sino a ganar la guerra". "Ucrania ha estado resistiendo esta invasión bárbara de Rusia durante casi un año. Los próximos meses serán decisivos. He hablado con el presidente Zelenski y le he garantizado que haremos todo lo que esté en nuestra mano", ha afirmado en su cuenta de Twitter.

