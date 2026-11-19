Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

Los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia mantuvieron una reunión histórica en Shenzhen. Los mandatarios plantearon reducir los riesgos nucleares, abordaron la guerra en Ucrania y acordaron aumentar el suministro de petróleo.

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Xi, Trump y Putin pactan cuatro puntos de cooperación

Los presidentes Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin se reunieron este jueves 19 de noviembre de 2026 en el hotel Kylin Villa, en Shenzhen (China). El encuentro duró una hora y media y concluyó con una declaración de paz de cuatro puntos, según informó EFE.

Los acuerdos contemplan impulsar una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados, evitar abusos de poder por parte de organismos internacionales y establecer un diálogo sobre riesgos nucleares.

El objetivo energético es garantizar un flujo estable de petróleo ante las tensiones internacionales provocadas por la guerra en Irán y la situación en el estrecho de Ormuz.

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La guerra en Ucrania centró parte de la reunión

El conflicto entre Rusia y Ucrania también ocupó un espacio importante en las conversaciones. Putin aseguró que las tres potencias comparten intereses en la resolución de conflictos regionales.

Trump confirmó que había conversado ampliamente sobre Ucrania con el mandatario ruso. Además, expresó su expectativa de que ambos bandos quieran poner fin a la guerra.

La reunión se produjo después de la reanudación de las negociaciones entre Moscú y Kiev en Abu Dabi, con mediación estadounidense, aunque sin avances importantes, informó EFE.

China, por su parte, reiteró su respaldo a una solución negociada, sin condenar la invasión rusa.

Los tres líderes plantean reducir los riesgos nucleares

El desarme nuclear fue otro de los asuntos centrales. Trump pidió reducir los arsenales y evitar que estas armas sean utilizadas.

Xi Jinping calificó las armas nucleares como una amenaza para la humanidad y defendió su prohibición y eliminación completa.

Putin respaldó la cooperación entre las tres potencias para fortalecer la seguridad internacional, según EFE. La reunión concluyó con el compromiso de iniciar un diálogo para prevenir la proliferación nuclear.

Con información de EFE

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