Xi Jinping anuncia la llegada de pandas a Estados Unidos

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

El presidente chino, Xi Jinping, anunció este jueves 24 de septiembre de 2026, que dos nuevos pandas gigantes procedentes de China llegarán en los próximos días al zoológico de Atlanta, en Georgia, Estados Unidos.

El anuncio se produjo durante la ceremonia de bienvenida ofrecida por el presidente estadounidense, Donald Trump, con motivo de la visita de Estado de Xi a la Casa Blanca. Se trata de la primera visita de este tipo del mandatario chino a Washington en más de una década.

Según informó EFE, Xi presentó la llegada de los pandas como una noticia positiva para las relaciones entre ambos países. Los ejemplares se llaman Ping Ping y Fu Shuang.

Pandas de China llegarán al zoo de Atlanta

“En apenas unos días, los pandas gigantes Ping Ping y Fu Shuang llegarán al Zoo de Atlanta para conocer al público estadounidense”, declaró Xi durante la ceremonia.

El mandatario chino calificó el acuerdo como una “buena noticia”. También destacó el programa de préstamo de pandas como una muestra de la amistad entre ciudadanos de China y Estados Unidos.

La llegada de los animales ocurre mientras ambos gobiernos mantienen conversaciones sobre diferentes asuntos de interés bilateral.

Atlanta recibió pandas durante 25 años

El zoológico de Atlanta ya había acogido pandas procedentes de China durante varios años. En 2024, sus dos ejemplares regresaron a territorio chino luego de que concluyera un préstamo de 25 años.

Ese mismo año, dos pandas llegaron al zoológico de Washington. El acuerdo fue anunciado durante una reunión entre Xi Jinping y el entonces presidente estadounidense, Joe Biden.

EFE señaló que el regreso de los pandas a Estados Unidos representa un nuevo capítulo de esta cooperación entre ambos países.

¿Qué es la diplomacia del panda?

La llamada “diplomacia del panda” es una práctica utilizada por China durante décadas. Consiste en el préstamo temporal de pandas gigantes a zoológicos de otros países.

EFE explica que esta estrategia funciona como un símbolo de amistad y también como una herramienta de proyección cultural de China.

La llegada de Ping Ping y Fu Shuang al zoo de Atlanta se suma así a la larga historia de intercambios relacionados con estos animales entre China y Estados Unidos.

Con información de EFE

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