Fecha de publicación: 18 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de noviembre de 2026

Los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia, Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin, protagonizarán este jueves 19 de noviembre de 2026 un encuentro privado en Shenzhen, China.

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La reunión se desarrollará en Kylin Villa, un complejo rodeado de jardines y vegetación que tiene un significado especial para la familia del mandatario chino. La cita se produce durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Kylin Villa, el escenario de la reunión entre Xi, Trump y Putin

El complejo fue construido entre 1996 y 1997 para recibir a los principales dirigentes chinos y sus invitados durante la devolución de Hong Kong a China. Según EFE, el recinto ocupa 380 000 metros cuadrados en la ladera del monte Qilin.

El lugar cuenta con 200 habitaciones, salones para eventos, piscina y espacios naturales. También tiene antecedentes de reuniones diplomáticas y visitas de alto perfil. En enero de 2006 recibió al entonces líder norcoreano Kim Jong-il, padre del actual gobernante Kim Jong-un.

El vínculo familiar de Xi Jinping con los jardines

La elección del complejo también tiene una conexión personal con Xi Jinping. Su padre, Xi Zhongxun, pasó sus últimos años en Shenzhen y acostumbraba caminar por los jardines de Kylin Villa por recomendación médica.

El recinto, cuyo nombre hace referencia a una criatura mitológica china asociada con la paz y la sabiduría, permanece bajo un fuerte dispositivo de seguridad ante la llegada de los tres mandatarios.

Ucrania, Irán y armas nucleares, en la agenda

La reunión genera expectativas internacionales por los temas que podrían abordar los presidentes. Entre ellos figuran las guerras en Ucrania e Irán y la no proliferación de armas nucleares.

EFE informó que la Casa Blanca adelantó que Trump planteará el asunto nuclear durante el encuentro, aunque moderó las expectativas sobre un posible acuerdo.

China calificó la cita como pionera, mientras que el Kremlin espera que contribuya a mejorar el escenario internacional.

Con información de EFE

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